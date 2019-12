Die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE) hat ihr Anlageportfolio um obilet.com, die am schnellsten wachsende Online-Ticketverkaufsplattform der Türkei, erweitert.

Die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE) hat in obilet.com investiert, die Online-Verkaufsplattform für Bus- und Flugtickets. Die EBWE finanziert Tausende von Projekten zur Unterstützung des lokalen Wachstums in europäischen Ländern. Die Bank hat bisher 11 Milliarden US-Dollar in türkische Unternehmen und Projekte investiert. Earlybird Venture Capital, einer der Investoren von obilet.com, gab bekannt, dass er sich ebenfalls an der nächsten Finanzierungsrunde beteiligen wird.

EBWE investiert obilet.com, die am schnellsten wachsende Online-Ticketverkaufsplattform der Türkei. Yigit Gurocak, (obilet.com CEO und Mitbegründer) und Ali Yilmaz, (obilet.com Mitbegründer) (Photo: Business Wire)

Yigit Gurocak, CEO von obilet.com, sagte, dass das Unternehmen das Ziel habe, Dienstleistungen für verschiedene Segmente der Transportbranche anzubieten und dass es zu diesem Zweck im Jahr 2020 unterstützt durch neue Investitionen zusätzliche Mitarbeiter einstellen werde.

Das Unternehmen, das derzeit 400 Millionen Besucher verzeichnen kann, strebt im Jahr 2020 den Verkauf von 18 Millionen Tickets an.

obilet.com bietet Vergleichs- und Kaufoptionen für Bus- und Flugtickets von mehr als 150 Busunternehmen und 1000 Fluggesellschaften an. Das Unternehmen wurde 2012 von den beiden Studenten und Unternehmern Ali Yilmaz und Yigit Gurocak gegründet. Yigit Gurocak, der CEO des Unternehmens, fasste die vergangenen sieben Jahre der Unternehmensgeschichte wie folgt zusammen: "Seit seiner Gründung verzeichnet obilet.com bis heute ein hervorragendes Wachstum auf 400 Millionen Besucher. Unser Portal ist heute die meistbesuchte Reisewebsite der Türkei."

Das Projekt obilet.com der beiden visionären Unternehmer beschäftigt derzeit 160 Mitarbeiter. Es ist davon auszugehen, dass das Unternehmen in der türkischen Reisebranche, die Berichten zufolge ein Volumen von rund 15 Milliarden US-Dollar aufweist, sein Wachstum fortsetzen wird. Yigit Gurocak sagte, dass das Unternehmen im Jahr 2020 auf obilet.com und über die entsprechende mobile App 18 Millionen Tickets in der Türkei verkaufen möchte, wo insgesamt 300 Millionen Tickets jährlich verkauft werden.

Das türkische Startup-Unternehmen wird die umfangreichste internationale Finanzierung erhalten

Nach Angaben von Startups Watch zeichnete sich obilet.com als das türkische Startup-Unternehmen aus, das im zweiten Quartal 2018 das höchste Volumen an internationalen Finanzierungsmitteln erhielt. Als die Investition im November 2019 erworben wurde, war dies im Jahr 2019 bis zu diesem Zeitpunkt die größte Investitionssumme. Mit der Teilnahme der EBWE an der letzten Runde hat obilet.com seine vierte Investitionsrunde in den letzten fünf Jahren erhalten und führt damit die türkische Technologie- und Reisebranche in dieser Hinsicht an. Mit dieser Investition hat obilet.com innerhalb eines Jahres 10 Millionen US-Dollar beschafft.

obilet.com wurde 2015 von Mastercard als "Beste Reise-App Europas" ausgezeichnet. obilet.com belegte unter den am schnellsten wachsenden Unternehmen, die im 2017 Deloitte Technology Fast 50-Programm gelistet sind, mit einer Wachstumsrate von 1041% den achten Platz. In jüngster Zeit wurde obilet.com auch unter den 100 am schnellsten wachsenden Unternehmen der Türkei gelistet, wie aus einer Umfrage der Union der Kammern und Börsen der Türkei (TOBB) und der Economic Policy Research Foundation of Turkey (TEPAV) hervorgeht.

