Mainz (ots) - Das Highlight des nächsten Schlager-Sommers findet in Speyer statt. Am Sonntag, 5. Juli 2020, sorgen vor der imposanten Kulisse des Technik Museum Speyer bekannte Schlagerstars für ein wahres Hit-Feuerwerk. Beginn 18 Uhr, Einlass 16:30 Uhr. Für das "SWR4 Schlager Open Air 2020" haben Matthias Reim und die Münchener Freiheit bereits zugesagt. Weitere Top-Künstler werden in Kürze bekannt gegeben.Sitzplatz-Tickets gibt es ab 13. Dezember 2019 für 27 Euro inkl. MwSt. und VVK-Gebühren unter SWR4-Ticketservice.de, telefonisch unter der Nummer 06131 929 20400 sowie an der Kasse des Technik Museum Speyer (je nach Vorverkaufsstelle können Service- oder Porto- und Bearbeitungsgebühren anfallen).Matthias Reim1990 war nicht nur das Jahr der Einheit, es war auch das Jahr des Matthias Reim. "Verdammt ich lieb dich" wurde zum Mega-Hit - in Ost und West. Mit mehr als 2,5 Millionen verkaufter Exemplare gehört sein Kultschlager bis heute zu den erfolgreichsten deutschsprachigen Liedern. Trotz einiger Rückschläge und Niederlagen gab Matthias Reim nie auf. Nach wie vor gehört er zu den Top-Künstlern in Deutschland.Münchener Freiheit"Ohne dich (schlaf ich heut Nacht nicht ein)", "Tausendmal du" oder "Solange man Träume noch leben kann", das sind nur einige der großen Hits der Münchener Freiheit, die in diesem Jahr ihr 40-jähriges Bandjubiläum feiert. Ihr einzigartiger und unverwechselbarer Sound begeistert seit den 1980er Jahren Generationen von Musikfans.Fotos über ARD-Foto.deInformationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter: http://swr.li/swr4-vvk-schlager-open-air-2020Pressekontakt: Bianca von der Weiden, Tel. 06131 929 32742, bianca.von_der_weiden@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/4466289