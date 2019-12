Neue Wettbewerber machen sich auf dem Feld der Rechtsberatung breit. Jetzt bereitet die Arag den Einstieg in den Markt der Rechtsdienstleister vor.

Ob Flugverspätungen oder Mietrecht: In immer mehr Rechtsfragen übernehmen Algorithmen die Arbeit von Juristen. Selbst Kleinstbeträge können Verbraucher inzwischen über sogenannte Rechtsdienstleister unkompliziert einfordern. Daher haben viele dieser Start-ups regen Zulauf. Branchenführer sprechen zum Teil von Hunderttausenden Kunden, die diese Legal Tech genannten Dienstleister in Anspruch nehmen. Ein Zulauf, den auch die Düsseldorfer Assekuranz Arag, die zu den größten Rechtsschutzversicherungen in Deutschland zählt, inzwischen im Heimatmarkt umtreibt.

"Klar ist für uns, dass einfache und gut zu standardisierende Rechtsthemen sehr gut über Legal-Tech-Services abgewickelt werden können", sagte der scheidende Vorstandschef Paul-Otto Faßbender in Düsseldorf. "Darauf bereiten wir uns natürlich vor."

Arag wappnet sich damit in Deutschland für einen Angriff auf die Onlineportale. Der Verbraucher profitiere dabei von einfachen Zugangswegen und schneller Hilfe, betonte Faßbender. Aktuell gebe es in Deutschland für diese sehr verbrauchernahen Lösungen aber noch keinen ausreichend rechtssicheren Handlungsrahmen. Arag wolle deshalb vorerst die weitere Rechtsprechung abwarten.

Kürzlich hatte zwar der Bundesgerichtshof die Dienste der Anbieter als legal bezeichnet, wenn diese als Inkassounternehmen auftreten. Dennoch sind noch eine ganze Reihe von Klagen gegen Legal-Tech-Firmen anhängig. "Vielleicht sehen wir in den kommenden Monaten etwas klarer", sagte Faßbender.

Die Arag hat mit Hellolaw bereits für die Niederlande einen Legal-Tech-Service unter ihrem Dach. Bisher ist die Firma aber nicht in Deutschland aktiv.

Die Welt der Rechtsberatung hat sich in den vergangenen Jahren drastisch verändert. Nicht nur die Zahl der Anwälte hat sich in den vergangenen Jahren deutlich erhöht. Auch neue Wettbewerber machen sich auf diesem Feld breit.

So ist der Abschluss einer Rechtsschutzversicherung nicht mehr die einzige Möglichkeit, solche Leistungen zu finanzieren. Auch sogenannte Rechtsdienstleister übernehmen in immer mehr Alltagsbereichen Rechtsschutzaufgaben. Sie holen gerade für nicht versicherte Kunden Entschädigungen und Kosten von Fluglinien oder auch überhöhte Mieten zurück.

Unklare Rechtslage

Dienstleister, wie EU-Flight, EU Claim oder Fairplane geben an, für mehrere Zehntausend ...

