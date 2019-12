Neuss (www.anleihencheck.de) - Creditreform Rating hat das unbeauftragte Corporate Issuer Rating der Telefónica, S.A. (ISIN ES0178430E18/ WKN 850775) aktualisiert und mit BBB- und stabilem Ausblick bestätigt, so die Creditreform Rating AG.Das aktuelle Rating bescheinige Telefónica, S.A. eine stark befriedigende Bonität, was einem geringen bis mittleren Ausfallrisiko entspreche. Das Ratingergebnis von Telefónica, S.A. basiere auf dem hohen Diversifizierungsgrad und der soliden und führenden Position in vielen Absatzmärkten. Trotz ungünstiger Marktbedingungen, die sich in 2018 negativ auf den Umsatz und das EBITDA ausgewirkt hätten, habe das Unternehmen sein Jahresergebnis verbessert und die Verschuldung planmäßig abgebaut, was sich auch in den relevanten Kennzahlen widerspiegele. Die Investitionen von Telefónica in den letzten Jahren und der Fokus auf die Digitalisierung hätten zu Diversifizierung und zu mehr Effizienz, Wettbewerbsfähigkeit und organischem Wachstum geführt. ...

