Paris (ots/PRNewswire) - Viacom Networks France und Molotov - der führende französische OTT-Anbieter - haben einen mehrjährigen Vertriebsvertrag unterzeichnet. Die Kanäle von Viacom (*) enthalten die Pay-TV-Pakete der Plattform.Die Vereinbarung bewertet ein erweitertes Serviceangebot, das sich an Molotov-Kunden richtet. Sie werden von allen Viacom-Kanälen mit ihren Ergänzungs- und Zusatzdiensten sowie Molotov-spezifischen Funktionen wie Startup, Cloud-DVR und Mobilität in der gesamten Europäischen Union profitieren.Das Molotov-Angebot umfasst jetzt die Jugendkanäle von Viacom, von denen NICKELODEON JUNIOR (Nr. 1 für die 4- bis 10-Jährigen im französischen Pay-TV, mit bekannten Lizenzen für Paw Patrol oder Blaze and the Monster Machines), NICKELODEON (SpongeBob, Ninja Turtles), NICKELODEON TEEN (Chica Vampiro, Thunderman) oder MY NICKELODEON JUNIOR (der erste von den Eltern regulierbare Edutainment-Fernsehsender).Die Kanäle BET, GAME ONE und PARAMOUNT waren bereits auf der Plattform verfügbar, die ihre Auswahl nun um Unterhaltungskanäle erweitert, die sich beispielsweise auf Musik (mit den MTV-Kanälen), Comedy (mit COMEDY CENTRAL) und japanische "Simulcast" -Animation (mit J- ONE) konzentrieren."Dieser Deal wird unsere historische Partnerschaft stärken und es der Öffentlichkeit in Frankreich ermöglichen, von der Vielfalt der Viacom-Inhalte zu profitieren, wobei Molotov den Anwendern stets eine gleichbleibende Innovation und Fluidität bietet", so Grégory Samak, Geschäftsführer von Molotov.(*) NICKELODEON JUNIOR, NICKELODEON, NICKELODEON TEEN, NICKELODEON +1, PARAMOUNT CHANNEL, PARAMOUNT CHANNEL DECALE, COMEDY CENTRAL, MTV, MTV HITS, BET, GAME ONE, J-ONE, und die personalisierten TV-Dienste MY MTV und MY NICKELODEON JUNIORViacom Networks FranceTwitter: @vimn_fr / Kontakt: carine.lavignette@vimn.comÜber MolotovMolotov wurde von Jean David Blanc (Gründer von AlloCiné) und Pierre Lescure (Mitbegründer von Canal +) entwickelt und ist eine Vertriebsplattform der neuen Generation, die den Zugang zum Fernsehen revolutioniert und auf allen Bildschirmen und angeschlossenen Geräten verfügbar ist. Molotov ermöglicht die reibungslose Integration von linearen und nichtlinearen Programmen von fast hundert Redakteuren und Kanälen und wird so zur revolutionären Erfahrung. Molotov wurde vom App-Store (Apple) und Google Play (Android) dreimal als "Beste App des Jahres" ausgezeichnet. Nur drei Jahre nach seiner Gründung ist Molotov mit über 9,5 Millionen Nutzern der französische Marktführer im OTT-TV-Vertrieb (OTT - "Over-The-Top").Web: molotov.tv (https://www.molotov.tv/) / Twitter:@MolotovTV (https://twitter.com/AlticeFrance?lang=fr) / Kontakt: presse@molotov.tv / +33 (0)1-85-08-79-79