Die türkische Notenbank hat ihren Leitzins zum vierten Mal in diesem Jahr reduziert. Der Zins für einwöchiges Zentralbankgeld werde um 2,0 Prozentpunkte auf 12,0 Prozent gesenkt, teilte die Notenbank am Donnerstag in Ankara mit. Volkswirte hatten im Schnitt eine nicht ganz so starke Senkung auf 12,50 Prozent erwartet.

Seit dem Amtsantritt des neuen Zentralbankchefs Murat Uysal im Sommer ist der Leitzins kräftig um insgesamt zwölf Prozentpunkte verringert worden. Vor seinem Amtsantritt hatte der Leitzins noch bei 24,0 Prozent gelegen. Sein Vorgänger wurde von der Regierung aufgrund von Meinungsverschiedenheiten über die geldpolitische Ausrichtung ersetzt. Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hatte immer wieder Zinssenkungen gefordert.

Die Inflation hat sich in den vergangenen Monaten deutlich abgeschwächt und die Inflationserwartungen sind weiter gesunken. Das verschafft der Notenbank Spielraum für Zinssenkungen. Die Notenbank sieht bereits Erfolge ihrer Geldpolitik. So würden die zuletzt veröffentlichten Konjunkturdaten auf eine anhaltende Erholung der Konjunktur hindeuten.

Die türkische Lira bewegte sich nach der Entscheidung nicht nachhaltig. Sie notierte zum US-Dollar weiter in der Nähe ihrer Tageshöchststände./jsl/bgf/jha

