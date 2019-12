Die Aktie von Nordex hatte in den vergangenen Tagen peu à peu an Wert verloren. Trotz mehrerer gemeldeter Neuaufträge in jünster Zeit, rutschten die Papiere des Windturbinenherstellers von ihrem Höchststand am Montag bei 12,82 Euro bis zum Handelsschluss am Mittwoch fast sechs Prozent ab auf nur noch 12,08 Euro. Auch die nächste von Nordex bekanntgegebe Order aus der Türkei konnte das weitere Abrutschen der Aktie am Mittwoch nicht verhindern. Am Donnerstag im frühen Handel allerdings ging es tatsächlich ... (Achim Graf)

Den vollständigen Artikel lesen ...