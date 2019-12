Frankfurt am Main (ots) - Das wird das musikalische Highlight beim 50. "Ball des Sports": Herbert Grönemeyer tritt als Mitternachts-Act bei Europas erfolgreichster Benefiz-Gala im Sport auf. Dies gab Dr. Michael Ilgner, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Deutsche Sporthilfe, heute auf einer Pressekonferenz im DigitalWerk der Commerz Real in Wiesbaden bekannt: "Zum 50. Ball des Sports haben wir den Anspruch, unseren Förderern und Gästen ein diesem Jubiläum entsprechendes Programm zu präsentieren. Als zentraler Bestandteil gilt seit jeher die Mitternachtsshow. Wir sind sehr stolz und dankbar, dass wir dafür in diesem Jahr mit Herbert Grönemeyer den erfolgreichsten zeitgenössischen Musiker Deutschlands gewinnen konnten."Zur 50. Auflage vom "Ball des Sports" werden am 1. Februar 2020 rund 2.000 Gäste im RheinMain CongressCenter in Wiesbaden erwartet. Die Veranstaltung sei so gut wie ausverkauft, ließ Ilgner wissen. Neben Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier stehen Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier sowie aus der Bundesregierung Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer und Gesundheitsminister Jens Spahn bislang auf der Gästeliste. Die Bundesminister a.D. Hans Eichel und Dr. Thomas de Maiziére sowie Vertreter der hessischen Landesregierung runden die Politspitze ab. Hinzu gesellen sich aktuelle und ehemalige Spitzenathleten, die als Gäste der Sporthilfe eingeladen werden, sowie Vorstände und Geschäftsführer zahlreicher Konzerne und Unternehmen.Anlässlich des Jubiläums hält die Deutsche Sporthilfe erstmals in der Geschichte der Veranstaltung für sportbegeisterte Menschen aus dem Rhein-Main-Gebiet ein kleines Exklusiv-Kontingent an Karten zurück. Die Kostenumlage beträgt 1.000 Euro pro Person zzgl. einer freiwilligen und großzügigen Zuwendung. Hierfür ist eine Spende ab 400 Euro oder mehr pro Person wünschenswert. Interessenten melden sich bei balldessports@sporthilfe.de.Zu Ehren des Gründervaters des Ball des Sports, dem langjährigen Sporthilfe-Vorsitzenden Josef Neckermann, steht das Showprogramm des Balls ganz im Zeichen des Reitsports. Der Versandhaus-Chef war selbst u.a. zweimaliger Olympiasieger im Dressurreiten. Mit Vielseitigkeitsreiten, Springreiten und Dressurreiten werden am Ballabend nicht nur die olympischen Disziplinen von Olympiasiegerinnen und -siegern wie Isabell Werth, Ingrid Klimke und Markus Ehning hautnah dargeboten, sondern auch Einblicke in weitere Facetten wie das Voltigieren und das Reining (Westernreiten) im Geviert der Ballarena gewährt.Der Nationale Förderer Mercedes-Benz sorgt mit seinem exklusiven Fahrservice für eine stilvolle Ankunft der Ballgäste am roten Teppich. Rund 200 Unternehmen beteiligen sich als Sponsoren und Partner beim Gala-Programm und bei der Tombola mit Preisen im Wert von rund 500.000 Euro. Cashless Payment Partner des Events ist die Deutsche Bank. In Kooperation mit dem europäischen Marktführer von Payment-Lösungen, First Data GmbH, macht der Nationale Förderer der Sporthilfe den bargeldlosen Erwerb von Tombola-Tickets möglich - ganz klassisch mit Karte oder mit moderner Kontaktlos-Technologie. Der "Wiesbadener Kurier" produziert die Mitternachtszeitung für die Gäste des "Ball des Sports 2020". Bereits am Vorabend des Balls lädt die Henkell Sektkellerei zu einer Party Gala "Sektnacht Ball des Sports" als Startschuss ins festliche Wochenende ein.HINWEIS AN DIE REDAKTIONENMedien, die am 1. Februar vor Ort vom Ball des Sports berichten wollen, können sich bis zum 15. Januar online akkreditieren: https://bit.ly/2XShodtPressekontakt:Stiftung Deutsche SporthilfeJens kleine BrörmannOtto Fleck-Schneise 860528 Frankfurt am MainTel: 069/67803 - 512E-Mail: jens.broermann@sporthilfe.deInternet: www.sporthilfe.de und www.ball-des-sports.deOriginal-Content von: Stiftung Deutsche Sporthilfe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51413/4466448