Bonn (www.anleihencheck.de) - Im Vorfeld der gestrigen FOMC-Entscheidung, der heutigen EZB-Sitzung sowie den Parlamentswahlen in Großbritannien entschieden viele Anleger sich gestern für als sicher angesehene Rentenpapiere, so die Analysten von Postbank Research.Die Erwartungen übertreffende US-Inflationsdaten hätten nur für kurze Ausschläge gesorgt. Am Abend hätten 10-jährige US-Treasuries mit 1,79% um 4 Basispunkte niedriger rentiert als am Vortag. Die 10-jährige Bundrendite habe um 3 Basispunkte auf -0,32% nachgegeben. Eine klare Reaktion auf die FOMC-Entscheidung gestern Abend sei heute im frühen Handel nicht zu erkennen. (12.12.2019/alc/a/a) ...

