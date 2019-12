Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Innsbruck (pta032/12.12.2019/16:46) - Der Vorstand der Wolftank Adisa Holding AG gibt bekannt, dass der am 04.12.2019 veröffentlichte Beschluss, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 33.000 neue, auf den Inhaber lautenden Stückaktien zum Ausgabepreis von 30,00 Euro je Aktie durch teilweise Ausnützung des bestehenden genehmigten Kapitals gegen Bareinlage, gemäß dem durch Hauptversammlungsbeschluss vom 30.8.2019 eingeräumten Ausschluss des Bezugsrechts (Direktausschluss) zu erhöhen, umgesetzt worden ist. Der Aufsichtsrat hat diesem in seiner heutigen Sitzung zugestimmt. So wurden 31.556 neue Aktien zu Euro 30,00 im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung bei ausgewählten qualifizierten und institutionellen Investoren platziert. Somit wird das neue Grundkapital der Gesellschaft von derzeit 1.171.000 Aktien um 31.556 Stücke auf 1.202.556 Aktien erhöht. Diese neuen Aktien sind für das Geschäftsjahr 2019 voll dividendenberechtigt. Die Mittelverwendung dient dem weiteren internationalen Wachstum der Gruppe und der Stärkung des Eigenkapitals.



Über die Wolftank-Adisa Holding AG: Die Wolftank-Adisa Holding AG ist die Muttergesellschaft einer internationalen Unternehmensgruppe mit Fokus auf Sanierung und Überwachungen von (Groß-) Tankanlagen, Umweltschutz-Dienstleistungen bei verschmutzten Böden, Einrichtungen und Gewässern sowie full-service Ingenieursdienstleistungen für (LNG-)Tankanlagen. Das Unternehmen ist weltweit tätig und verfügt über diverse patentierte Anwendungstechnologien unter Zuhilfenahme der eigenentwickelten Hightech-Epoxidharze. Die Aktie der Wolftank-Adisa Holding AG (WKN: A2PBHR; ISIN: AT0000A25NJ6) wird an der Münchener Wertpapierborse gehandelt und ist ebenfalls im direct market plus Segment der Wiener Borse AG notiert. Weitere Informationen finden Interessenten auch auf der Internetseite der Wolftank-Adisa Holding AG unter www.wolftank-adisa.com



