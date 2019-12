Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Zwischenzeitlich hatte der DAX in dieser Woche sehr nervös auf den schwelenden Handelskonflikt zwischen den USA und China reagiert....dann schürten neue Hoffnungen aber die Kauflaune. Man sei einem großen Deal sehr nahe, hieß aus von US-Seite, der DAX legte daraufhin einen satten Sprung aufs Börsenparkett. Zu Wochenbeginn hatte man dieses Thema deutlich skeptischer bewertet, was den DAX zwischenzeitlich wieder unter die 13.000-Punkte-Marke gedrückt hatte. Man darf auf weitere Entwicklungen gespannt bleiben, gab es doch in dieser Woche noch die Zinsentscheide von Fed und EZB sowie die Wahl in Großbritannien. Franziska Schimke und Viola Grebe besprechen in der Sendung "Die Woche", wie sich diese Themen am Markt bemerkbar gemacht haben und welche Einzelwerte besonders hervortraten.