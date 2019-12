Jetzt das Buch "Trader - Der Weg zur profitablen Handelsstrategie - in jedem Markt" bestellen! (JK-Trading.com) - Der DAX hat am Donnerstag und im Anschluss an die FED-Leitzinsentscheidung zu einer Attacke auf die 13.180/200er Region angesetzt. Während ein nachhaltiger Bruch infolge der EZB-Leitzinsentscheidung und ersten Pressekonferenz unter der neuen Präsidentin Christine Lagarde nicht gelingen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...