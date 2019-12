The following instruments on XETRA do have their last trading day on 12.12.2019

ISIN Name



CA3913271035 GREAT THUNDER GOLD

CA67001M1095 NOVATEQNI TECH. A

DE000HSH3479 HCOB FZ 12/23

NL0010489522 CONSTELLIUM CL.A EO-,02

US423457AB66 HELM.+PAYNE INTL DR.15/25

US89366M2017 TRANSENTERIX INC. DL-,001