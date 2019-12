NEW YORK (dpa-AFX) - Washington und Peking haben sich informierten Personen zufolge auf ein Phase-Eins-Abkommen geeinigt, allerdings fehle noch die Zustimmung von US-Präsident Donald Trump. Das berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Trump und seine Berater hatten ein Treffen für 14:30 Uhr New Yorker Zeit angesetzt (20:30 Uhr MEZ), heißt es weiter./fba/la

