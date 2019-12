BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Verhandlungen über das neue EU-Klimaziel für 2050 haben sich in der Nacht zum Freitag beim EU-Gipfel in die Länge gezogen. Einige Länder, vor allem Polen, hätten immer noch Zweifel, ob sie das Ziel der Klimaneutralität bis 2050 akzeptieren könnten, sagte ein EU-Diplomat rund acht Stunden nach Beginn des Gipfels. Das sei jedoch der Knackpunkt: Ob sich wirklich alle EU-Staaten hinter diesem Ziel versammeln könnten. Es sei unklar, ob ein Durchbruch gelingen werde. Fast alle EU-Länder tragen das Ziel mit, dass die Europäische Union von 2050 an keine neuen Treibhausgase mehr in die Atmosphäre blasen soll. Polen, Ungarn und Tschechien hatten jedoch Vorbehalte angemeldet. Sie fordern finanzielle Hilfen für den Umbau der Energieversorgung und eine Anerkennung der Kernkraft als emissionsfreie Stromquelle./vsr/DP/zb

AXC0009 2019-12-13/00:42