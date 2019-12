von Klaus Schachinger, Euro am SonntagFür Fans des traditionellen Thanksgiving-Truthahns war es ein Tabubruch: Rechtzeitig vor dem Festschmaus am Feiertag hatten Mitarbeiter des New Yorker Nachrichtendienstes Bloomberg mit ihren Familien fleischlosen Soja-Truthahn getestet. Überraschung: Der vegetarische "Holiday ...

Den vollständigen Artikel lesen ...