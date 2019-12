Needham, Massachusetts (ots/PRNewswire) - Big Belly Solar ("Bigbelly" oder das "Unternehmen"), der weltweit führende Anbieter von intelligenten Abfalllösungen für den öffentlichen Raum, gab heute bekannt, dass er mit dem McCarthy Capital Fund VI ("McCarthy Capital") eine Partnerschaft eingegangen ist, um das Unternehmen zu rekapitalisieren und weitere Barinvestitionen zur Beschleunigung des Wachstums zu tätigen. McCarthy Capital, eine Private-Equity-Firma mit Sitz in Omaha, im US-Bundesstaat Nebraska, verwaltet mehr als 1 Milliarde Dollar Investitionskapital in ihrem gesamten Portfolio von Unternehmen und ist spezialisiert auf wachsende Unternehmen in Partnerschaft mit Managementteams.Bigbelly war vor über zehn Jahren Pionier in der Smart-Waste-Industrie und verfügt derzeit über mehr als 60.000 solarbetriebene und ferngesteuerte Einheiten, die in Städten, Parks, Universitäten, Flughäfen und Einzelhandelsgeschäften in über 50 Ländern eingesetzt werden. Die Investition wird Bigbelly bei seinen Plänen unterstützen, die Marktdurchdringung in bestehenden Märkten auszubauen, unter anderem durch seine Plattform als Service-Abonnementangebot, und gleichzeitig aufregende neue Marktchancen sowohl im öffentlichen als auch im privaten Sektor erschließen. Darüber hinaus wird die Investition die Entwicklung neuer Produkte unterstützen, einschließlich der Erweiterung des Systems zu einer Hosting-Plattform für drahtlose Kommunikationstechnologien, einschließlich 4G LTE und der schnell wachsenden 5G-Infrastruktur."Als anerkannter Marktführer in der Smart-Waste-Industrie sind wir sehr stolz auf das, was das Bigbelly-Team geschaffen hat. McCarthy Capital ist aufgrund seiner Partnerschaftsphilosophie und unseres gegenseitigen Wunsches, weiterhin innovativ zu sein und gleichzeitig den höchsten Grad an Kundenservice auf dem Markt zu bieten, eine ausgezeichnete Wahl für uns", sagte Brian Philips, President und CEO von Bigbelly. "Ich freue mich besonders über die Möglichkeit, in neue Märkte zu expandieren und ein Niveau zu erreichen, das bisher nicht möglich gewesen wäre.""Bigbelly hat im Alleingang den Markt für intelligente Abfalllösungen geschaffen, der sich transformativ auf die Schaffung sauberer öffentlicher Räume in Großstädten weltweit ausgewirkt hat. Auch Kommunen konnte durch seine intelligente, Cloud-basierte Plattform dabei geholfen werden, drastisch effizientere und nachhaltigere Abfallsammelprozesse zu erreichen. Die Bigbelly-Lösung bietet in vielen Bereichen des privaten Sektors wie Vergnügungsparks, Flughäfen, Unternehmens- und Universitätsgeländen die gleichen Vorteile", so BJ Hansen, Vice President bei McCarthy Capital. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Brian und seinem Team, weiterhin innovative IoT-Lösungen in einer ständig wachsenden Bandbreite von Märkten anzubieten. Auf Ihren Reisen werden Sie sicherlich in jeder Stadt, die Sie besuchen Bigbelly-Abfallbehälter vorfinden."Stephens Inc. fungierte bei dieser Transaktion als exklusiver Finanzberater von Bigbelly.Informationen zu McCarthy CapitalMcCarthy Partners Management, LLC ist ein eingetragener Anlageberater, der unter dem Namen McCarthy Capital tätig ist. McCarthy Capital mit Sitz in Omaha, im US-Bundesstaat Nebraska, ist ausschließlich auf Unternehmen des unteren Mittelstands ausgerichtet. Seit mehr als 30 Jahren arbeitet die Organisation McCarthy mit Gründern, Familien und außergewöhnlichen Managementteams zusammen, um das Wachstum ihrer Unternehmen zu unterstützen. Weitere Informationen über McCarthy Capital finden Sie unter www.mccarthycapital.com.Informationen zu BigbellyBigbelly (www.bigbelly.com) ist der weltweit führende Anbieter von intelligenten Abfall- und Recyclinglösungen für den öffentlichen Raum. Das intelligente und vernetzte Bigbelly Waste & Recycling System, das in Gemeinden, Universitätsgeländen und Organisationen in über 50 Ländern eingesetzt wird, kombiniert intelligente, solarbetriebene Kompaktstationen mit einer Cloud-basierten Managementplattform zur Optimierung des Abfallbetriebs. Kunden erleben mit Bigbelly eine Reduzierung der Abfallsammlung um bis zu 80 % sowie Vorteile in den Bereichen Sauberkeit, Betrieb, Wirtschaftlichkeit und Umwelt.Weitere Informationen zu Bigbelly finden Sie unter www.bigbelly.com. Sie können sich mit Bigbelly außerdem auf Facebook, Twitter und Linkedin verbinden.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/542016/Bigbelly_Smart_City_Solutions_Logo.jpgKontakt:Teri MercerMcCarthy Capital Investor Relations402-932-8600investorrelations@mccarthycapital.comSophia WoydaBigbelly781-444-6002 swoyda@bigbelly.comOriginal-Content von: Bigbelly, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100071761/100838561