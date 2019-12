Diese Woche hat das Berufungsgericht der WTO ihre Funktionsfähigkeit verloren. Zwei Richter gingen in den Ruhestand, Nachfolger gibt es keine. Denn die Nominierung neuer Richter haben die USA blockierten. Was nun?

Am Dienstag dieser Woche endete die Amtszeit zweier Richter am Berufungsgericht der Welthandelsorganisation (WTO), auch als Appellate Body bezeichnet. Das ist für sich genommen keine besondere Nachricht, treten doch täglich viele Menschen in den Ruhestand. In diesem Fall ist das Ausscheiden der beiden Richter jedoch eine Zäsur, weil das Berufungsgericht nun seine Funktionsfähigkeit verliert.

Dieses Berufungsgericht ist ein Teil des WTO-Streitschlichtungsmechanismus, der in Gang gesetzt wird, wenn WTO-Mitgliedsländer über eine handelspolitische Maßnahme eines Mitgliedes, die ein anderes gefühlt oder tatsächlich schädigt, in Konflikt geraten. Zunächst wird die WTO versuchen, diesen Konflikt auf dem Verhandlungsweg zu lösen. Gelingt dies nicht, tritt eine Jury, auch Streitschlichtungspanel genannt, zusammen, um den Fall zu klären. Es ergeht ein Urteil, gegen das der Verlierer Berufung einlegen kann. Dafür ist das ständige Berufungsgericht zuständig. Dessen Urteil ist bindend. Regelmäßig werden die Urteile vom Verlierer akzeptiert; die WTO besitzt damit einen sehr guten Mechanismus zur Konfliktlösung.

Das Berufungsgericht besteht aus bis zu sieben Richtern und muss mindestens drei Richter haben, um arbeitsfähig zu sein. Seit Mittwoch ist nur noch ein Richter im Amt. Und Neubesetzungen werden seit 2017 blockiert. Es waren vor allem die Vereinigten Staaten USA), die diese Blockade vornahmen; allerdings hat auch schon einmal die Europäische Union (EU) eine Nominierung verhindert.

Nun wird vor allem Präsident Trump als Schuldiger ausgemacht, der ja von Beginn der Legislaturperiode seinen Unmut über die multilaterale Ordnung sowie die hohen US-Importe deutlich gemacht hat. Fairerweise muss man aber sagen, dass bereits vor Trumps Amtsantritt die USA sich sehr kritisch zum Streitschlichtungsmechanismus geäußert haben. Dem Berufungsgericht wurde von den USA schon ...

