Shanghai und Paris (ots/PRNewswire) - Universal Scientific Industrial (Shanghai) Co., Ltd. (im Folgenden "USI" genannt) (SSE: 601231), ein führender Design- und Produktionsdienstleister in der Elektronikbranche, hat die Absicht verkündet, Aktien des zweitgrößten europäischen EMS Unternehmens Asteelflash zu erwerben. Zum Preis von 450 Millionen US-Dollar will das Unternehmen 100 % des Aktienkapitals von Asteelflash erwerben. Davon sollen 89,6 % in bar und 10,4 % durch Ausgabe von USI-Aktien an das privat geführte Unternehmen des Asteelflash-Gründers gezahlt werden. Die Transaktion unterliegt derweilen noch der Zustimmung der zuständigen Aufsichtsbehörden.Asteelflash, ein bislang privat geführtes Unternehmen, wird nach Abschluss der Transaktion zu einer wichtigen USI Tochtergesellschaft, deren bisherige Geschäftsleitung und das operative Team unverändert bleibt. Durch die globalen Betriebs- und Fertigungskapazitäten sowie Marken- und Servicemöglichkeiten von USI werden sich zahlreiche neue Chancen in Bezug auf Großaufträge wichtiger Kunden sowie Geschäftswachstum und -expansion für Asteelflash ergeben. Hinsichtlich der Produktionsstandorte, Zielmärkte, Kunden, Geschäftsmodelle und Technologiekompetenz werden sich einige Vorteile für Asteelflash und USI erschließen.Mit Blick auf steigende Spannungen in den Handelsbeziehungen auf globalen Märkten, bekräftigt USI mit der Übernahme von Asteelflash die Fähigkeit, Kunden jederzeit durch das umfangreichere Angebot an Produktionsstandorten betreuen zu können. Darunter befinden sich kostengünstige Standorte in Nordafrika (Tunesien), Osteuropa (Tschechische Republik und Polen) und Nordamerika (Mexiko) sowie weitere Produktionsstandorte in Europa (Frankreich, Deutschland und England) und Nordamerika (Silicon Valley, USA). Dies ermöglicht sowohl die Kombination aus effizientester Kommunikation und bestmöglicher geografischer Betreuung der Kunden hinsichtlich Sprache und Kultur, als auch starke Produktions- und Lieferkapazitäten in Asien (einschließlich China und Taiwan).Mit einem Umsatz von ungefähr 1 Mrd. USD betreut Asteelflash weltweit mehr als 200 Kunden und erfüllt deren hohe Anforderungen bezüglich Kleinserien und Diversifizierung. Zudem ermöglicht dieser Zusammenschluss USI eine Optimierung des aktuellen Kundenstamms und eine Ausbalancierung der Kundenverteilung sowie der Zusammensetzung der Umsatzerlöse. Hierdurch werden USI und Asteelflash in Zukunft die Bedarfe eines weitaus größeren Kundenspektrums erfüllen können, während unterschiedlichste Anforderungen der Kunden in den verschiedenen Phasen der Produktentwicklung berücksichtigt werden. So können beispielsweise Quick-Turn Manufacturing und Rückmeldungen zum Design in frühen Phasen der Produktentwicklung für kleinere Volumina aber auch hohe Anforderungen ausgereifter Produkte bezüglich Produktionsstabilität und Durchlaufzeiten in der Serienproduktion beachtet werden.USI hat seit 2018 seine globale Präsenz kontinuierlich ausgebaut und seine Entwicklungsstrategie der "Modularisierung, Diversifizierung und Globalisierung" vorangetrieben. Neben der Erweiterung der Produktionskapazitäten in Taiwan, Mexiko und Guangdong (China) hat USI eine Reihe weiterer strategischer Investitionen getätigt. Dazu zählen der Erwerb eines Produktionsstandorts in Polen, ein Joint Venture mit Qualcomm in Brasilien sowie Sugon (China), eine Beteiligung am PHI Fonds und die Privatisierung von Memtech, einem börsennotierten Unternehmen in Singapur. Mit der Übernahme von Asteelflash stärkt USI seinen globalen Footprint und weltweite Möglichkeiten. Neben einer größeren Marktpräsenz in Europa und der globalisierten und hochqualifizierten Belegschaft, profitiert USI außerdem auch von einem erweiterten Kundenstamm im EMS-Geschäft."Im Hinblick auf die zukünftige industrielle Fragmentierung, Diversifizierung und Regionalisierung können flexible EMS-Hersteller mit globaler Präsenz durch die verstärkte Anwendung von 5G, Internet of Things (IoT), KI, moderner Computersysteme und anderer Technologien von Vorteil sein", sagt Jeffrey Chen, Vorstandsvorsitzender von USI. "Durch die Partnerschaft mit Asteelflash stärkt USI seine Position unter den größten EMS-Anbietern mit erweiterten Fertigungsexpertisen, größerer globaler Reichweite und mehr Fertigungs- und Entwicklungsressourcen für innovative Technologien. USI ist ein anerkanntes führendes Unternehmen in der globalen EMS-Branche. Gemeinsam mit Asteelflash und dessen Team werden wir unsere Arbeit im EMS-Bereich forcieren, unsere Kunden besser bedienen und in wachstumsstarke Endmärkte wie Automotive, Medizintechnik und Industrie weiter vorstoßen. Dies ist ein weiterer Meilenstein in der globalen Entwicklung von USI. Wir werden das Wachstum anhand unserer Entwicklungsstrategie der "Modularisierung, Diversifizierung und Globalisierung" ausrichten, um strategische Perspektiven zu identifizieren, unsere Wettbewerbsposition zu stärken und zu einem einflussreichen Marktführer der Branche zu werden!""USI verfügt über ein umfassendes, fundiertes Fachwissen und Erfahrungen in den Bereichen Fertigung, Design und Automatisierung, die für unsere weitere Entwicklung und kontinuierliche Verbesserung von unschätzbarem Wert sind. Wir werden uns die Leistungskompetenz von USI zunutze machen, um Chancen aus den unterschiedlichen Segmenten auszuschöpfen. Ob Designdienstleistungen oder die Konfektion von Produkten - Asteelflash freut sich auf die gemeinsame Zukunft mit USI und die Betreuung von Kunden in aller Welt mit erstklassigen Serviceleistungen und höchster Qualität", sagt Gilles Benhamou, CEO von Asteelflash.Informationen zu USIUSI (SSE: 601231), Universal Scientific Industrial (Shanghai) Co., Ltd., ist ein weltweit führendes SiP-(System-in-Package-) Fertigungsunternehmen. USI wurde 1976 gegründet und bietet seinen Kunden seit nunmehr 43 Jahren ein breites Produktsortiment in den Bereichen Kommunikationstechnologie, Computer- und Speichersysteme, Konsum- und Industriegüter sowie Automobilelektronik. Das Unternehmen umfasst insgesamt 10 Produktionsstandorte in China, Taiwan, Mexiko und Polen und beschäftigt weltweit ca. 18.000 Mitarbeiter. 2018 erwirtschaftete USI einen Umsatz von rund 5 Mrd. USD und reiht sich damit im weltweiten EMS- bzw. CM-(Auftragsfertigungs-) Bereich auf Platz 8 bzw. 16 ein. Weitere Informationen finden Sie unter www.usiglobal.com (http://www.usiglobal.com).Informationen zu AsteelflashAsteelflash ist ein weltweit führender Anbieter in Electronic Manufacturing Services (EMS) und bedient Segmente wie Automotive, Energiemanagement, Internet of Things (IoT), Industrie und Datenverarbeitung. 2018 wies Asteelflash einen Umsatz von ca. 1 Mrd. USD aus und erzielte damit im globalen EMS-Ranking Platz 20 (MMI, 2019.04), während man sich europaweit als zweitgrößtes EMS-Unternehmen einreihte. Das Unternehmen (ehemals Asteel) wurde 1999 von Gilles Benhamou in Frankreich gegründet und änderte nach der Übernahme von Flash Electronics in 2008 die Firmierung zu Asteelflash Group. Durch mehrere Fusionen und Übernahmen zwischen 1999 und 2016 entstand ein einflussreiches Unternehmen mit 17 Produktionsstandorten in 8 Ländern, darunter Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Tschechische Republik, China, Tunesien sowie USA und Mexiko. Weltweit beschäftigt es ca. 6.000 Mitarbeiter und kann in der EMEA Region (Europa, Mittlerer Osten und Afrika) auf einzigartige regionale Kenntnisse und schnelle Umsetzungsfähigkeiten der Fertigungskompetenz verweisen. Asteelflash betreut weltweit mehr als 200 Kunden und erwirtschaftet seinen größten Umsatz in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Energiemanagement, Cloud Computing, Industrie und Automotive. Weitere Informationen finden Sie unter www.asteelflash.com (http://www.asteelflash.com).Ansprechpartner für IR bei USISherry Wang+86-21-5896-6996 #82659public@usiglobal.com Ansprechpartner für Medien bei USIPolly Wen+86-21-5896-6996 #82277pr@usiglobal.com Ansprechpartner für Medien bei AsteelflashTiphanie Picard+33 01 49 44 53 00 #8176info@asteelflash.com