Nach der Wahl in Großbritannien dürfte der Dax am Freitag mit deutlichen Gewinnen starten. Bei den Einzelaktien im Dax steht Henkel im Fokus.

Boris Johnson ist der große Gewinner der Parlamentswahlen in Großbritannien. Seine konservative Partei errang mindestens 326 Sitze und damit die absolute Mehrheit im Unterhaus. Dreieinhalb Jahre nach dem knappen Votum der Briten zum EU-Austritt scheint dem Brexit nun nichts mehr im Wege zu stehen.

Anleger reagieren auf den Ausgang und die erhoffte Klarheit im Brexit-Drama erleichtert. Die Börsen in Asien legten am Morgen deutlich zu. Auch der deutsche Leitindex Dax dürfte mit Gewinnen starten. Auf außerbörslichen Handelsplattformen zeichnete sich am Freitagmorgen ein Plus von gut einem Prozent bei rund 13.370 Punkten ab.

Zur guten Stimmung trägt weiter auch die wachsende Hoffnung auf Entspannung im Handelskonflikt zwischen den USA und China bei. Nach Aussage von US-Präsident Donald Trump stehen die USA kurz vor einem Abkommen mit der Volksrepublik. Die Nachricht hatte schon am Donnerstag den deutschen Aktienmarkt angetrieben. Der Dax beendete den Handel mit einem Plus von 0,57 Prozent bei 13.221 Punkten.

1 - Vorgabe aus den USA

Wieder aufgeflammte Hoffnungen auf eine baldige Entschärfung des Zollstreits mit China haben den US-Börsen am Donnerstag Auftrieb gegeben. Genährt wurden die Hoffnungen auf eine Entspannung im Streit zwischen den beiden größten Wirtschaftsmächten zunächst durch Aussagen von US-Präsident Donald Trump, wonach ein Handelsabkommen mit China näher rücke. Später sagten mit den Vorgängen vertraute Personen, es sei eine Grundsatzeinigung auf einen ersten Vertrag erzielt worden.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,8 Prozent fester auf 28.132 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 erhöhte sich um 0,9 Prozent auf 3.168 Punkte. Der Index der Technologiebörse Nasdaq rückte 0,7 Prozent auf 8.717 Punkte vor.

2 - Handel in Asien

Die Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China hat auch Asiens Börsen am Freitag Auftrieb gegeben. Auch der sich abzeichnende Wahlgewinn der Konservativen in Großbritannien trug zum Optimismus bei. Damit würde Unsicherheit aus dem Markt genommen, sagten Analysten. "Investoren weltweit haben die beiden Weihnachtsgeschenke bekommen, die ganz oben auf ihrer Liste standen", sagte Sean Callow ...

