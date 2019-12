Der Erdrutsch-Sieg von Johnson beendet die quälende Wartezeit seit fast dreieinhalb Jahren und die Märkte scheinen dies positiv zu honorieren. Unmittelbar nach der ersten Hochrechnung zog das Pfund weiter an, worauf stets die wichtigste Signalwirkung in London gehört. Was nun folgt ist erstens der offizielle Austritt und zweitens die Austrittsverhandlungen in den nächsten ein oder zwei Jahren. Was nun?



