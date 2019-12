The following instruments on XETRA do have their last trading day on 13.12.2019Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 13.12.2019TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA AT0000A17WJ4 ERSTE GP BNK 14-19MTN1319 BD00 BON EUR NCA XFRA AU3CB0226256 JOHN DEERE FIN. 2019 BD00 BON AUD NCA XFRA CA110709FZ07 BRIT. COL.PROV. 2019 BD00 BON CAD NCA XFRA DE000BLB3TG2 BAY.LDSBK.IS.15/19 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000BLB6ZE7 BAY.LDSBK.IS. 18/26 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000BRL2969 NORDLB OPF.S.96 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB02V7 LB.HESS.THR.CARRARA12J/13 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HSH3DC6 HCOB IS 09/19 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000LB0VF57 LBBW STUFENZINS 13/19 BD00 BON EUR NCA 4POA XFRA FR0012031656 DIRECT ENERGIE 14/19 BD01 BON EUR NCA XFRA US552953CB51 MGM RES.INTL 13/20 BD01 BON USD NCA MGGA XFRA US552953BY63 MGM RES.INTL 12/20 BD02 BON USD NCA MGGB XFRA US552953CA78 MGM RES.INTL 12/21 BD02 BON USD NCA XFRA XS0957598070 MERSIN ULUS.LIM.IS.13/20 BD02 BON USD N