The following instruments on XETRA do have their first trading day 13.12.2019Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 13.12.2019TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA DE000BLB77D0 BAY.LDSBK.IS. 19/27 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000BLB77M1 BAY.LDSBK.IS. 19/27 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000BLB77P4 BAY.LDSBK.IS. 19/32 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000CZ45VH4 COBA 19/21 S.944 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DD5AN27 DZ BANK CLN E.9831 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DD5AN35 DZ BANK CLN E.9832 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DDA0V80 DZ BANK IS.A1253 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DK0T012 DEKA IHS SERIE 7691 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB38U3 LB.HESS.THR.CA.TIL.12A/19 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB38V1 LB.HESS.THR.CA.TIL.12B/19 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB38W9 LB.HESS.THR.CARRARA12Y/19 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000LB13FX4 LBBW STUFENZINS 19/33 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000NLB28P2 NORDLB FESTZINSANL.29/19 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000NLB28Q0 NORDLB 4 PH.BD. 23/19 BD00 BON EUR NCA XFRA US912828YW42 USA 19/22 BD00 BON USD NCA M4KQ XFRA CA3913272025 GREAT THUNDER GOLD EQ00 EQU EUR NCA IJA2 XFRA CA76156R1029 REVOLUGROUP CANADA INC EQ00 EQU EUR NCA 33H1 XFRA CA89485T1030 TRENCH SOLUTIONS INC. A EQ00 EQU EUR NCA 3OK XFRA FR0013467479 CONSTELLIUM SE EO-,02 EQ00 EQU EUR YCA F4L XFRA US3596781092 FULL HOUSE RES DL-,0001 EQ00 EQU EUR NCA 3UN XFRA US37954A2042 GLOBAL MEDIC.REIT DL-,001 EQ00 EQU EUR NCA JALA XFRA US4710381090 JAPAN AIRL.ADR 1/2 YN 50 EQ00 EQU EUR NCA FM7 XFRA US59100U1088 META FINANCIAL GRP DL-,01 EQ00 EQU EUR NCA N18A XFRA US6404422080 NEMAURA MED. INC. DL-,001 EQ00 EQU EUR N