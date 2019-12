FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.12.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 13.12.2019.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTCH5 XFRA US1653031088 CHESAPEAKE UTIL. DL-,4867 0.364 EURCEXA XFRA US1512908898 CEMEX SAB.CPO SP.ADR/10 0.045 EURCAL XFRA US1331311027 CAMDEN PTY TR. SBI DL-,01 0.719 EURCH1A XFRA US12541W2098 C.H. ROB. WORLDWIDE NEW 0.458 EUR4B3 XFRA US0893021032 BIG LOTS DL-,01 0.269 EUR9A2 XFRA US04010L1035 ARES CAPITAL CORP. 0.377 EURVNX XFRA NL0009538784 NXP SEMICONDUCTORS EO-,20 0.337 EURCEXB XFRA MXP225611567 CEMEX.CPO(2SHS A+1SHS B) 0.004 EUR4Q2 XFRA US7476191041 QUANEX BUILD. PRODS DL-01 0.072 EUR08T XFRA CA89156V1067 TOURMALINE OIL CORP. 0.082 EUR3PS XFRA CA7029251088 PASON SYSTEMS INC 0.130 EURI5U XFRA CA45823T1066 INTACT FINANCIAL CORP. 0.518 EURG04 XFRA CA3801341064 GMP CAPITAL INC. 0.017 EUR9CO XFRA CA2208741017 CORUS ENTERTAIN.B NVTG 0.041 EURQNC1 XFRA CA0985461049 BONTERRA ENERGY CORP. 0.007 EUR39B XFRA CA0906971035 BIRCHCLIFF ENERGY LTD 0.018 EURBCE1 XFRA CA05534B7604 BCE INC. NEW 0.541 EURC83 XFRA US13462K1097 CAMPING WORLD CL.A DL-,01 0.138 EUR1N31 XFRA US6525262035 NEWTEK BUSINE.SVCS DL-,02 0.638 EURI5M XFRA US46284V1017 IRON MOUNTAIN (NEW)DL-,01 0.556 EUR11H XFRA US42727J1025 HERITAGE IN.HLDGS DL-0001 0.054 EURTDA1 XFRA US8794338298 TEL. DATA SYS NEW DL-,01 0.148 EUROPJ3 XFRA LU0097333701 FLOSS.V ST.-GLOB.QUALIT.H 2.000 EURWZFZ XFRA LU0366178969 FLOSS.V ST.-GLOB.QUALIT.R 1.500 EURHB9 XFRA US4314751029 HILL-ROM HOLDINGS INC. 0.189 EUR3B6A XFRA CA1348082035 CANACOL ENERGY LTD 0.035 EURS6TD XFRA LU0323578145 FLOSSB.V.ST.-MU.AS.BAL.R 1.800 EURS6TK XFRA LU0526000731 FLOSS.V ST.-CU.DIV.BD R 1.200 EURPK2 XFRA US7033431039 PATRICK IND. INC. 0.225 EUR2AR1 XFRA US0423155078 ARMOUR RES.REIT DL-,0001 0.153 EUR0V6 XFRA US92840M1027 VISTRA ENERGY CORP DL-,01 0.112 EURS6TL XFRA LU0831568729 FLOSSB.V.STOR.-DIVIDE.REO 3.600 EUR1GH XFRA DK0060124691 GABRIEL HOLD. NAM. DK 20 1.405 EUR6LA XFRA US5128161099 LAMAR ADVERTISING A 0.862 EURXRHA XFRA LU1960394903 FU FDS-BDS MONTHLY INC.P 0.250 EUR