FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.12.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 13.12.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

XFRA CA67001M1095 NOVATEQNI TECH. A

XFRA CA3913271035 GREAT THUNDER GOLD

S5GN XFRA CA31622P1071 FIDELITY MINERALS

XFRA NL0010489522 CONSTELLIUM CL.A EO-,02