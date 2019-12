In Restaurants, Kiosken und auf Wochenmärkten spielt sich Deutschlands größter Steuerskandal ab: Vor den Augen aller versickern Umsätze, die nie in einer Steuererklärung stehen werden. Die Anatomie eines Staatsversagens.

Der Wirt, der Oliver Toth und seine Gäste an diesem Abend bedient, weiß nicht, dass er es mit einem Steuerfahnder zu tun hat, der gerade einen Milliardenbetrug aufdeckt. Toth fällt ja auch nicht weiter auf: Er selbst isst ein Hauptgericht, ordert zwei Ginger Ale, zahlt die Rechnung in Höhe von 70,80 Euro in bar - und lässt den Bon auf dem Tresen liegen.

Was der Wirt nicht ahnt: Der 45-jährige Toth hat sich alle Posten auf der Rechnung eingeprägt. Als der Fahnder ein paar Tage später das China-Restaurant in Papenburg offiziell zur Kontrolle aufsucht, findet sich im Kassenjournal weder der Gesamtbetrag von 70,80 Euro noch ein einziges Ginger Ale. Toths Bon hat die Datenbanken nicht erreicht - oder wurde gelöscht: Es war eine Software zur Kassenmanipulation im Spiel.

So berichtet es Toth Monate nach den Ereignissen aus dem Herbst 2017 vor dem Landgericht Osnabrück. Angeklagt sind die beiden Programmierer der Software, die chinesischen Brüder Siu Fan Pang und Siu Hong Pang. Hunderte Wirte, so viel ist klar, setzten sie ein. Der Schaden für den Fiskus wird auf mehr als eine Milliarde Euro geschätzt.

Und dieser Fall ist nur ein Teil jenes Betrugs, der täglich in Deutschland passiert. Tausendfach. Meistens unbemerkt, oft jedoch mit einem komischen Gefühl: Wieso nimmt der Imbiss nur Bargeld? Warum hantiert der Friseur ohne Kasse? Weshalb steht auf der Quittung "Zwischenrechnung"?In der Regel beantworten sich die Konsumenten diese Fragen mit einem Schulterzucken: Wird schon nicht so schlimm sein.Dabei ist die Situation nicht nur schlimm, sondern verheerend. Denn die paar Euro fehlen nicht nur ein paar Mal auf Steuererklärungen, sondern millionenfach. Es ist eine gigantische illegale Geldverschiebung, mit einem Schaden weit größer als der von in der Öffentlichkeit über Jahre diskutierten Steuerskandalen wie Cum-Ex und Cum-Cum. Diese Aktientricksereien rund um den Dividendenstichtag brachten den Staat um 10 bis 20 Milliarden. "Solche Summen dürften beim Kassenbetrug fast pro Jahr erreicht werden", sagt Christoph Spengel, Professor für betriebswirtschaftliche Steuerlehre in Mannheim. Das Thema sei "noch völlig unterbeleuchtet".Allein in der Berliner Gastronomie liege die Betrugsquote bei mehr als 80 Prozent. Sagt nicht irgendwer, sondern Finanzsenator Matthias Kollatz. Durch die Besuche seiner Fahnder in über 1000 Kneipen, Restaurants, Imbissbuden, Eisdielen und Cafés der Hauptstadt wurden die dort fälligen Abgaben allein im vergangenen Jahr um 49 Millionen Euro nach oben korrigiert.

Die Finanzministerien von Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz schätzen, dass Bund, Ländern und Gemeinden bis zu zehn Milliarden Euro Umsatz-, Einkommen- und Gewerbesteuer entgehen. Pro Jahr. Der Bundesrechnungshof hält die Zahl für plausibel: Die Gleichmäßigkeit der Besteuerung bargeldintensiver Betriebe, warnen die Prüfer, sei "nicht sichergestellt". Mit anderen Worten: Es handelt sich um ein Staatsversagen. Vor den Augen aller.Ab dem kommenden Jahr sollte endlich Schluss damit sein, sollten manipulationssichere Kassen Pflicht werden. Während Österreich, Italien, Frankreich, ja selbst Länder wie Armenien, Albanien und Rumänien die entsprechende Technik vor Jahren einführten und sich über nennenswerte Steuermehreinnahmen freuen, haben Lobbyisten und Parlamentarier hierzulande das Thema lange verschleppt. Deutschland, das anderen Staaten gern erklärt, wie man es richtig macht, hinkt international hinterher.Nun sollte endlich der Anschluss gelingen. Eigentlich. Denn gerade zeigen die Lobbyisten, wie Interessenvertretung geht: Sie beschwören den Untergang des Abendlandes in Restaurants, Kiosken und Bäckereien. Und wie man das heute so macht, schieben sie Umweltgründe vor. Fünf Milliarden Bons pro Jahr drohe es allein in Bäckereien zu geben, warnt Daniel Schneider vom Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks. Das entspreche der zweieinhalbfachen Strecke von der Erde bis zum Mond.

Dabei bekämpfen die Verbände ein Gesetz, das zwar am 1. Januar in Kraft treten, die Probleme aber nicht lösen wird. Nicht nur ist die Umsetzung so kompliziert geraten, dass das Bundesfinanzministerium den Vollzug erst einmal bis zum kommenden Herbst aussetzt. Zentrale Probleme werden gar nicht erst angegangen: So gibt es weiterhin keine Pflicht, eine elektronische Kasse zu führen. Wer will, kann seine Umsätze abends aus dem Kopf in eine Kladde eintragen. Und wer eine Kasse hat, muss künftig zwar einen Bon ausgeben, auf dem eine Signatur für Sicherheit sorgen soll, mitnehmen aber muss der Kunde den Zettel nicht; der Verkäufer kann ihn also behalten. Das neue Gesetz komme zu spät, sei zu lasch, räumt selbst Lothar Binding ein, Berichterstatter für die SPD im Finanzausschuss und einer der Architekten des Regelwerkes. "Warum wir es dennoch mittragen: Damit wir überhaupt mal ein Gesetz haben." Das ist ein sehr bescheidener Anspruch. Und eigentlich eine Bankrotterklärung des Staates. Er verzichtet freiwillig auf Einnahmen, die er investieren oder mit denen er die Steuern an anderer Stelle senken könnte. Deshalb lautet die entscheidende Frage: Wie konnte es im ach so korrekten Deutschland nur so weit kommen?

Fingierte Bons, kreative Bücher

Berlin-Kreuzberg, ein Museumscafé nahe dem Finanzministerium. Um kurz vor 15 Uhr betritt ein zurückhaltend gekleideter Mann das Lokal. Sein Blick sucht nicht nach einer Verabredung, sondern der Kasse. Wenige Augenblicke genügen, dann glaubt er, das System verstanden zu haben. Er bestellt Kaffee und Kuchen. Sein Test hat begonnen.

Klaus Baldauf ist Gastro-Profi, er besitzt mehrere Lokale am Bodensee. Vor allem aber ist er Steuerrechtler. Schon qua Amt könne er sich keine kreative Buchführung leisten. Aber ehrlich und profitabel ein Lokal führen? Das sei nahezu ausgeschlossen ...

