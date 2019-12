Die aktuell längste Serie: Manz mit 5 Tagen Plus in Folge (Performance: 25.82%) - die längste Serie dieses Jahr: Nordex 14 Tage (Performance: 25.09%). Tagesgewinner war am Donnerstag Commerzbank mit 5,00% auf 5,44 (144% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 4,61%) vor Manz mit 4,77% auf 23,05 (287% Vol.; 1W 25,82%) und Glencore mit 3,50% auf 226,35 (85% Vol.; 1W 4,36%). Die Tagesverlierer: GFT Technologies mit -4,96% auf 11,88 (482% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 0,00%), Pinterest mit -2,42% auf 17,76 (75% Vol.; 1W -3,69%), WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG mit -1,81% auf 4,87 (85% Vol.; 1W -1,62%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Royal Dutch Shell (20090,84 Mio.), Glencore (18968,63) und Alibaba Group Holding ...

