Die bisherigen Auszählungsergebnisse der britischen Parlamentswahlen bestätigen nach Angaben von Fernsehsendern den klaren Sieg der konservativen Partei von Premierminister Boris Johnson. Wie die BBC und Sky News am Freitagmorgen berichteten, errangen die Tories laut den bislang vorliegenden Ergebnissen aus den Wahlkreisen die absolute Mehrheit. Bereits Nachwahlbefragungen vom Vorabend hatten auf eine absolute Mehrheit für die Konservativen hingedeutet. Eine absolute Mehrheit für Johnsons Tories würde es dem Regierungschef ermöglichen, Großbritannien wie von ihm geplant Ende Januar aus der EU hinauszuführen. Johnson, der im Juli von seiner Vorgängerin Theresa May eine Minderheitsregierung übernommen hatte, hatte vorgezogene Neuwahlen herbeigeführt, um sich im Streit um den EU-Austritt eine Mehrheit im Parlament zu verschaffen. Die Opposition um Labour-Parteichef Jeremy Corbyn hatte hingegen eine erneute Verschiebung des EU-Austritts versprochen. Sollte Johnson die Mehrheit bekommen, will er noch vor Weihnachten seinen Austritts-Deal mit der EU durch das Parlament bringen und im neuen Jahr mit den Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen beginnen. Derzeit ist der - mehrfach verschobene - Brexit für den 31. Januar geplant.

Keie wichtigen Termine angekündigt

- US 14:30 Einzelhandelsumsatz November PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm 14:30 Import- und Exportpreise November Importpreise PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: -0,5% gg Vm 16:00 Lagerbestände Oktober PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 3.186,70 +0,50% S&P-500-Future 3.182,25 +0,39% Nikkei-225 24.023,10 +2,55% Hang-Seng-Index 27.570,39 +2,13% Kospi 2.170,25 +1,54% Shanghai-Composite 2.962,11 +1,59% S&P/ASX 200 6.739,70 +0,46%

Fester - Gestützt wird der Handel von einem Tweet des US-Präsidenten Donald Trump, worin er von einer kurz bevorstehenden Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China gesprochen hat. An der Wall Street hatte dies zu neuen Rekordhochs geführt. Auch der Wahlsieg der konservativen Tories in Großbritannien sorgt für eine positive Stimmung. Die Investoren erwarten hiervon ein Ende der Brexit-Unsicherheiten. Keine Auswirkungen auf den Handel in Tokio hat der schwächer als erwartet ausgefallene Tankan-Bericht der japanischen Notenbank. Er zeigt, dass sich die Stimmung bei den japanischen Industriekonzernen weiter eingetrübt hat. Der Index zur Wirtschaftsstimmung sank auf null Punkte, erwartet worden war hingegen ein Wert von plus 2.

Der Aktienkurs von Oracle ist um 2,9 Prozent gefallen. Der Software-Hersteller hat im zweiten Geschäftsquartal gewinnseitig etwas besser und umsatzmäßig etwas schlechter abgeschnitten als Analysten im Vorfeld erwartet hatten. Adobe legten um 3,1 Prozent zu. Das Software-Unternehmen hatte im vierten Quartal Gewinn und Umsatz zwar gesteigert, zugleich aber einen Umsatz im laufenden ersten Quartal in Aussicht gestellt, der etwas unter den bisherigen Analystenerwartungen liegt. Broadcom gaben um 1,4 Prozent nach. Der Chiphersteller hatte für das vierte Quartal einen etwas besser als erwarteten Umsatz erzielt und die Gewinnerwartungen erfüllt. Für 2020 wurde ein Umsatzausblick von 25 Milliarden Dollar plus oder minus 500 Millionen Dollar ausgegeben. Der Marktkonsens liegt bei 23,9 Milliarden Dollar. Unklar ist, ob die Analysten bereits das erst kürzlich erworbene Symantec-Geschäft einbezogen haben. Costco verloren 0,8 Prozent. Die Großhandelskette hatte im ersten Geschäftsquartal den Umsatz trotz schwieriger Vergleichswerte gesteigert, jedoch nicht so stark wie Analysten erwartet hatten. Der Gewinn übertraf jedoch die Erwartungen.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 28.132,05 0,79 220,75 20,60 S&P-500 3.168,57 0,86 26,94 26,40 Nasdaq-Comp. 8.717,32 0,73 63,27 31,38 Nasdaq-100 8.466,89 0,77 64,29 33,76 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 887 Mio 752 Mio Gewinner 1.888 1.866 Verlierer 1.094 1.055 Unverändert 76 112

Freundlich - Donald Trump hatte die Börsianer mit einem Tweet in Kauflaune versetzt, wonach man "sehr dicht vor einem großen Deal" mit China im Handelsstreit sei. Dow & Co markierten darauf im frühen Handel neue Rekordhochs. Hinzu kam ein Bericht des Wall Street Journal, wonach die US-Verhandlungsseite China angeboten haben soll, die bestehenden Zölle auf chinesische Importe um bis zu 50 Prozent zu senken. Außerdem soll es das Angebot geben, für den 15. Dezember angedrohte neue Strafzölle zu streichen. Im späten Handel machte dann ein Bloomberg-Bericht die Runde, wonach ein sogenannter Phase-eins-Deal im Prinzip stehe und dem der Präsident nur noch zustimmen müsse. Dabei hatte die US-Notenbank erst am Vorabend signalisiert, zunächst länger am aktuellen Zinsniveau festzuhalten. Am Aktienmarkt gehörten Bankaktien zu den Tagesfavoriten, nachdem sie tags zuvor noch am Ende rangiert hatten. Der Subindex der Bankenwerte gewann 2,8 Prozent - gefolgt von den Indizes der zyklischen Autoaktien und der Energiewerte. Die steigenden Renditen sprachen für die Banken, denn sie machen das Kreditgeschäft lukrativer. Im Dow legten JP Morgan um 2,9 und Goldman Sachs um 2,2 Prozent zu. Boeing gaben um 1,1 Prozent nach, belastet von Kreisemeldungen, dass die Wiederzulassung des Problemfliegers 737 MAX vor Februar 2020 eher unwahrscheinlich sein soll.Bei Facebook belastete ein Bericht, wonach es Untersuchungen gegen das Unternehmen geben könnte wegen wettbewerbswidrigen Verhaltens. Die Aktie büßte 2,7 Prozent ein.

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,65 4,9 1,60 44,8 5 Jahre 1,72 8,6 1,64 -20,0 7 Jahre 1,83 9,0 1,74 -41,9 10 Jahre 1,89 9,1 1,80 -55,5 30 Jahre 2,31 8,4 2,23 -75,7

Sogenannte sichere Häfen wie Anleihen oder Gold waren angesichts der günstigen Nachrichtenlage nicht gesucht. Die Zehnjahresrendite schoss regelrecht nach oben um knapp 9 Basispunkte auf 1,89 Prozent, das höchste Niveau seit rund vier Wochen.

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:09 Uhr % YTD EUR/USD 1,1169 -0,1% 1,1184 1,1137 -2,6% EUR/JPY 122,40 -0,1% 122,46 120,98 -2,7% EUR/GBP 0,8293 -0,1% 0,8303 0,8431 -7,9% GBP/USD 1,3468 -0,0% 1,3469 1,3207 +5,7% USD/JPY 109,60 +0,1% 109,51 108,63 -0,1% USD/KRW 1171,51 +0,0% 1171,27 1186,78 +5,1% USD/CNY 6,9768 -0,1% 6,9849 7,0319 +1,4% USD/CNH 6,9700 +0,5% 6,9335 7,0316 +1,5% USD/HKD 7,8045 +0,0% 7,8042 7,8063 -0,4% AUD/USD 0,6925 -0,0% 0,6929 0,6882 -1,7% NZD/USD 0,6625 +0,1% 0,6619 0,6584 -1,3% Bitcoin BTC/USD 7.197,51 +0,2% 7.185,76 7.119,51 +93,5%

Der Dollar profitierte von der Zuversicht im US-Handelsstreit, damit verbundenen Hoffnungen auf eine Konjunkturbelebung und vom starken Anstieg der US-Renditen. Der Dollar-Index zog um knapp 0,2 Prozent an. Der Euro fiel auf 1,1125 von einem Tageshoch über 1,1140. Dass sich die neue EZB-Präsidentin Christine Lagarde leicht positiv zur Konjunkturentwicklung in der Eurozone geäußert hatte, stützt die Gemeinschaftswährung nicht bzw. ging im Handelsstreit-Optimismus unter. Zunächst abwärts, im späten Handel dann aber wieder nach oben, ging es mit dem Pfund Sterling. Marktbeobachter sprachen von Unsicherheit im Umfeld der laufenden Parlamentswahl, bei der Umfragen zuletzt Premierminister Boris Johnson und seine konservative Partei vorne sahen - allerdings mit schrumpfendem Vorsprung.

Mit einem kräftigen Sprung nach oben hat das Pfund in der Nacht zum Freitag auf die sich abzeichnende absolute Mehrheit für die Konservativen von Premierminister Boris Johnson reagiert. Das Pfund kletterte in einer ersten Reaktion bis auf 1,3516 Dollar und damit den höchsten Stand seit Mai 2018. Aktuell notiert die Währung bei 1,3474 Dollar. Vor Veröffentlichung der Nachwahlbefragung lag das Pfund bei 1,3170 Dollar.

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 59,52 59,18 +0,6% 0,34 +22,7% Brent/ICE 64,65 64,20 +0,7% 0,45 +16,8%

Die Ölpreise profitierten von der Aussicht auf einen positiven Konjunkturimpuls, sollten die neuen Strafzölle ausbleiben. US-Leichtöl der Sorte WTI verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 59,34 Dollar je Fass.

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.466,40 1.468,70 -0,2% -2,31 +14,3% Silber (Spot) 16,88 16,95 -0,4% -0,07 +9,0% Platin (Spot) 933,00 944,50 -1,2% -11,50 +17,1% Kupfer-Future 2,80 2,79 +0,6% +0,02 +5,8%

