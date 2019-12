Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Jenoptik nach einer weiteren Investorenveranstaltung auf "Hold" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Im Anschluss an den jüngsten Kapitalmarkttag seien keine großen Nachrichten zu erwarten gewesen, schrieb Analyst Uwe Schupp in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Ton für das Jahr sei von vorsichtigem Optimismus in Bezug auf die wichtigsten Endmärkte geprägt. Die derzeitigen Auftragsbücher deuteten aber auf ein eher schwaches erstes Halbjahr hin./tih/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2019 / 17:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0007 2019-12-13/08:39

ISIN: DE000A2NB601