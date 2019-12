MKANGO RESOURCES

Seltene Erde sind in vielen elektronischen Gegenständen vorhanden und ein modernes Leben wäre ohne sie heute nicht mehr vorstellbar. Smartphones, Autos mit Elektromotor oder Windräder, in allen Geräten sind Seltene Erden vorhanden. Elektromobilität braucht Seltene Erden Die Mobilität ist im Wandel. In Zukunft werden immer häufiger Elektromotoren im Fahrzeugbau verwendet werden. Sowohl Batterieautos, als auch Fahrzeuge, die mit Wasserstofftanks und Brennstoffzelle ausgestattet sind, beide Arten benötigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...