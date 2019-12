Wien (ots) - Tobias Pötzelsberger ist "Journalist des Jahres" in Österreich. Der ORF 2-Anchor wurde in einer Onlineabstimmung von den Leserinnen und Lesern des Branchenmagazins "Der Österreichische Journalist" mehrheitlich gewählt.Die "Journalist"-Leserinnen und Leser sind voll des Lobes für den 36-Jährigen. Zum einen für die Art und Weise, wie er in diesem Jahr die ORF-Sommergespräche moderiert hat. Zum anderen für seine Marathonsendung nach der Veröffentlichung des Ibiza-Videos - eine "journalistische Top-Leistung". Pötzelsberger wird als unaufgeregt, seriös, kompetent und schlagfertig beschrieben.Mit einem Sonderpreis der "Journalist"-Redaktion für sein Lebenswerk wird Peter Michael Lingens ausgezeichnet. "Er prägte den Qualitätsjournalismus in Österreich durch Jahrzehnte - nicht nur beim ,Profil'", lautet die Begründung der "Journalist"-Jury.Leila Al-Serori, Frederik Obermaier und Bastian Obermayer erhalten gemeinsam mit den Teams der "Süddeutschen Zeitung" (Oliver Das Gupta, Peter Münch) und des "Spiegels" (Maik Baumgärtner, Vera Deleja-Hotko, Martin Knobbe, Walter Mayr, Alexandra Rojkov, Wolf Wiedmann-Schmidt) einen Sonderpreis für Investigation.Ein Sonderpreis für Analyse geht an Politikwissenschafter Peter Filzmaier.Die Bestgereihten in den einzelnen Ressorts sind:- Chefredaktion: Johannes Bruckenberger, APA- Innenpolitik: Andreas Koller, "Salzburger Nachrichten"- Kolumne: Guido Tartarotti, "Kurier"- Investigation: Ulla Kramar-Schmid, ORF- Kultur: Stefan Grissemann, "Profil"- Aussenpolitik/EU: Cornelia Primosch, ORF- Wirtschaft: Michael Nikbakhsh, "Profil"- Foto: Matthias Cremer, "Standard"- Medien: Harald Fidler, "Standard"- Wissenschaft: Markus Wadsak, ORF- Sport: Alina Zellhofer, ORF- Unterhaltung: Peter Klien, ORF- Chronik: Lisa Gadenstätter, ORF- Aufgefallen: Anna Goldenberg, "Presse", "Falter" Der ORF hat die meisten Mitarbeiter in den Top Ten der jeweiligen Ressorts und ist damit "Redaktion des Jahres".Die Lokaljournalistinnen und Lokaljournalisten des Jahres sind:- Vorarlberg: Mike Prock, "Vorarlberger Nachrichten"- Tirol: Anita Heubacher, "Tiroler Tageszeitung"- Salzburg: Claus Pándi, "Kronen Zeitung"- OÖ: Barbara Eidenberger, "Oberösterreichische Nachrichten"- NÖ: Andrea Stoiser, "NÖN"- Steiermark: Claudia Gigler, Ernst Sittinger, "Kleine Zeitung"- Kärnten: Wolfgang Fercher, "Kleine Zeitung"- Burgenland: Elisabeth Pauer, ORF- Wien: Martin Stuhlpfarrer, "Presse" Der "Journalist" erscheint heute. Das E-Paper ist erhältlich bei shop/oberauer.com und im iKiosk.Ende Jänner werden die "Journalistinnen und Journalisten des Jahres" in den Schlumberger Kellerwelten in Wien gefeiert. Unterstützt wird diese Veranstaltung von Schlumberger, REWE und AMA.Kontakt:Georg Taitl, Tel. +43 676 5968927, Johann Oberauer, Tel. +43 6642216643Original-Content von: Medienfachverlag Oberauer GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100005497/100838565