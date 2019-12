Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für HSBC auf "Buy" belassen. Nach der Parlamentswahl in Großbritannien habe sich die politische Unsicherheit verringert, schrieb Analyst Martin Leitgeb in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Dies sei positiv für die heimischen Banken und dürfte deren Bewertungen steigen lassen./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.12.2019 / 06:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

ISIN GB0005405286

AXC0126 2019-12-13/08:59