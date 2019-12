FRANKFURT (Dow Jones)--Kräftig im Plus zeigen sich am Freitagmorgen die DAX-Futures. Kurstreiber sind gute Nachrichten sowohl von der Wahl in Großbritannien als auch vom US-chinesischen Handelsstreit. Der Dezember-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 146,5 auf 13.402 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 13.458 und das Tagestief bei 13.295,5 Punkten. Der Umsatz ist mit rund 14.500 Kontrakten für die Uhrzeit sehr gut.

Händler rechnen angesichts dieser Nachfrage mit noch höheren Kursen, sobald auch die Kassamärkte die Nachrichtenlage honorieren können.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/ros

(END) Dow Jones Newswires

December 13, 2019 02:30 ET (07:30 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.