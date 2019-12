Wiesbaden (ots) - (die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr)Montag, 16.12.2019(Nr. 485) Neues Kartenangebot: Flächenatlas, Jahr 2017(Nr. 486) Verarbeitendes Gewerbe (Beschäftigte), Oktober 2019(Nr. 487) Baugenehmigungen, Januar bis Oktober 2019(Nr. N015) Spendeverhalten in Deutschland, Jahr 2015Dienstag, 17.12.2019(Nr. 488) Umsatz im Gastgewerbe, Oktober 2019(Nr. 489) Durchschnittserlöse für Gas, Jahr 2018(Nr. 490) Stromeinspeisung (Stromerzeugung), 3. Quartal 2019Mittwoch, 18.12.2019(Nr. 491) Investitionen des Baugewerbes, Jahr 2018(Nr. 492) Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte, November2019(Nr. 493) Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestandsindex undReichweiten), Oktober 2019(Nr. 494) Versorgungsempfängerinnen und -empfänger des öffentlichenDienstes, Jahr 2019(Nr. 495) Jahresrückblick: Zahlen des Jahres 2019Donnerstag, 19.12.2019(Nr. 496) Schulden der öffentlichen Haushalte (vorläufigeErgebnisse), 3.Quartal 2019(Nr. 497) Deutsche Studierende im Ausland, Jahr 2017(Nr. 498) Herbstaussaatflächen zur Ernte 2020(Nr. 499) Umsätze in der Energie-, Wasser- und Entsorgungswirtschaft,Jahr 2018Freitag, 20.12.2019(Nr. 500) Erzeugerpreise für Dienstleistungen, 3. Quartal 2019(Nr. 501) Bauhauptgewerbe (Auftragseingangsindex), Oktober 2019(Nr. 502) Energieverbrauch in der Industrie, Jahr 2018(Nr. 503) Vierteljährliche Verdienste, 3.Quartal 2019+++(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.htmlVerbreitung mit Quellenangabe erwünscht.Pressekontakt:Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/4467828