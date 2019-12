Der Konsumgüterkonzern Henkel hat mit einem schwachen Ausblick auf das neue Jahr seine Aktie am Freitag auf Talfahrt geschickt. Das Papier verlor zeitweise fast fünf Prozent an Wert und notierte bei 89,86 Euro. Das Geschäft leide unter unzureichenden Investitionen in den vergangenen Jahren, erklärten die Experten von J.P. Morgan Cazenove.

