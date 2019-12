MyNtic-PR: Le Groupe Ténor et sa filiale Armide annoncent l'acquisition de la société Sydec

Le Groupe Ténor annonce l'acquisition, par sa filiale Armide, de la société Sydec. Basée à Strasbourg, Paris, La Rochelle et à Aix en Provence, la société Sydec est un intégrateur historique des solutions Divalto avec plus de 35 ans d'expérience. La société Sydec fait partie du top 5 des intégrateurs Divalto avec une équipe de 20 personnes et 150 clients pour un chiffre d'affaires de 2,5m€. La société Sydec est aussi l'intégrateur des solutions Divalto au Portugal.

Le Groupe Ténor, premier intégrateur des solutions Divalto, poursuit sa croissance en France et son développement à l'international. Avec cette acquition, Le Groupe Ténor accèlere aussi son implémentation dans la région Est, centre de gravité de la société Sydec.

Nizar Alachbili, Président du Groupe Ténor commente: « Nous poursuivons notre développement sur notre métier historique d'intégrateur des solutions Divalto. Notre partenariat avec Divalto se renforce d'année en année tout en diversifiant nos activités. Dans le cadre de notre stratégie Orientée Solution et en qualité d'Architecte de la transformation digitale, nous proposerons aux clients Sydec toute l'offre de solutions digitales, infrastructures & Cloud portées par le Groupe Ténor. »

Thierry Labeau, PDG de la société Sydec et qui intègre Le Groupe Ténor en qualité de Directeur des comptes clés ajoute : « Nous sommes particulièrement satisfait de ce rapprochement, nos compémentarités stratégiques, géographiques, humaines ont été une évidence dès nos premièrs échanges.»