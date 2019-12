London (ots/PRNewswire) - BentallGreenOak (BGO) hat den Verkauf eines Portfolios aus 42 Logistik-Vermögenswerten mit insgesamt 1,5 Millionen Quadratmetern bekanntgegeben. Die Objekte wurden zwischen Oktober 2016 und Februar 2019 erworben und befinden sich in Frankreich, Spanien und Italien und den Niederlanden[i].BGO ist einer der aktivsten Investment-Manager im europäischen Logistiksektor. In den letzten 5 Jahren hat die Gesellschaft Vermögenswerte mit einer Fläche von über 3,6 Millionen Quadratmeter in sieben westeuropäischen Ländern erworben oder verwaltet.Allein 2019 erweiterte BGO sein Portfolio an Klasse-A-Logistikflächen um 1,45 Millionen Quadratmeter."GreenOak Europe Fund II ist ein Wertschöpfungsfonds. Er verfolgt die Strategie, einzelne Vermögenswerte oder kleine Portfolios außerhalb des Markts zu kaufen und dann deren Wert zu steigern, indem leer stehende Flächen vermietet, Gebäude saniert oder neu gebaut und Pachtverträge verlängert oder erneuert werden und gleichzeitig das Nettobetriebsergebnis (NOI) gesteigert wird", sagte Francesco Ostuni, European Equity CIO bei BentallGreenOak. "BGO ist überzeugt, dass der Logistiksektor immer noch eine der besten risikobereinigten Renditen auf dem europäischen Immobilienmarkt bietet. Wir verfügen noch über beachtliche Kapitalreserven für Investitionsvorhaben, die unser Team europaweit identifiziert."Mit seinem integrierten Konzept des Vermögens-, Immobilien- und Entwicklungsmanagement und seiner langjährigen Erfahrung im Logistiksektor war BentallGreenOaks in der Lage, Leerstände in dem veräußerten Portfolio nennenswert zu reduzieren und erfolgreich zu wirtschaften. Während der Zugehörigkeit zum GreenOak Fund II konnte das Team von BentallGreenOak folgende Erfolge verbuchen:- Vermietung von 220.000 Quadratmetern an leer stehenden Flächen,wodurch sich der Vermietungsstand des Portfolios auf nahezu 90 %erhöhte (ausgenommen im Bau befindliche Objekte)- Erneuerung bzw. Verlängerung von Pachtverträgen für 435.000Quadratmeter (oder 28 % des Portfolios)- Die neuen bzw. verlängerten Pachtverträge brachten die gewichtetedurchschnittliche Restmietdauer bis zur ordentlichen Kündigung von6,9 auf 9,9 Jahre und die gewichtete durchschnittlicheRestmietdauer bis zur Fälligkeit von 7,4 auf 10,3 Jahre- Inbetriebnahme bzw. Abschluss von 5 Neubauten mit einerGesamtfläche von 228.694 Quadratmetern in 2 Ländern mit Verpachtungan 6 Parteien "Der Fund I und Fund II verzeichneten jeweils eine schnelle und erfolgreiche Reduzierung der Leerstände und Stabilisierung der Logistik-Vermögenswerte. Das Europa-Team von BentallGreenOak hat ein sorgfältig durchdachtes Konzept für Erwerb, Entwicklung, Vermietung von Leerständen sowie Vermögens- bzw. Immobilienmanagement von Logistik-Vermögenswerten im Auftrag unserer beschränkt haftenden Gesellschafter entwickelt", sagte Toby Phelps, Head of European Equity, BentallGreenOak. "Die Expertise unseres Teams deckt das gesamte Leistungsspektrum ab, einschließlich Erwerb von Liegenschaften, Design und Planung, Entwicklung und Bauleitung, Verpachtung, Vermögensverwaltung sowie Beziehungspflege mit Pächtern."Informationen zu BentallGreenOakBentallGreenOak ist ein führender, weltweit tätiger Immobilien-Investment- und -Management-Berater und ein global angesehener Anbieter von Immobiliendienstleistungen. BentallGreenOak betreut die Interessen von mehr als 750 institutionellen Kunden mit verwalteten Vermögenswerten von rund 48 Milliarden US-Dollar (Stichtag: 30. September 2019) und Kompetenzen in der Vermögensverwaltung von Büro-, Einzelhandels- und Industrieimmobilien sowie Wohnsiedlungen in der ganzen Welt. BentallGreenOak verfügt über Niederlassungen in 24 Städten in zwölf Ländern mit gründlichen, lokalen Marktkenntnissen, langjähriger Erfahrung und ausgedehnten Netzwerken in den Regionen, wo wir investieren und Immobilienwerte für unsere Kunden verwalten. BentallGreenOak gehört zu SLC Management, der institutionellen alternativen und traditionellen Vermögensverwaltungssparte von Sun Life.Zu den oben genannten verwalteten Vermögenswerten gehören Immobilien und Hypotheken-Investments, die von der BentallGreenOak-Unternehmensgruppe und verbundenen Unternehmen verwaltet werden.Weitere Informationen finden Sie unter www.bentallgreenoak.com (https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bentallgreenoak.com&data=02%7C01%7CCClement%40Bentallkennedy.com%7Cc5902b10540b42a7708a08d6f694d019%7Cf19bcb6f8f2e4f91a8edf1bad9f375c6%7C0%7C0%7C636967516336894786&sdata=e0NhND06zmBJUbw0Ct7b%2BE6LKKZCsQJSuymVvV7LOP4%3D&reserved=0).[i] Sämtliche Investment-, Management- und Veräußerungsaktivitäten in Italien wurden in Übereinstimmung mit lokalen Bestimmungen und daher durch bestimmte, von DeA Capital SGR verwaltete italienische Immobilienfonds durchgeführt.