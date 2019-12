FRANKFURT (Dow Jones)--Die konservativen Tories unter Premierminister Boris Johnson haben bei den Unterhauswahlen in Großbritannien triumphiert. Mit einer Mehrheit von 77 Stimmen wurden selbst die Prognosen der leidenschaftlichsten Parteigänger übertroffen. In den nächsten Wochen erwartet Mark Dowding, CIO bei BlueBay, Schritte zur Ratifizierung des Brexits im Parlament, so dass das Vereinigte Königreich die EU Ende Januar verlassen kann. Dann gehe es in die nächste Runde des Brexit-Prozesses, schließlich müssten die künftigen Handelsbeziehungen erst noch ausgelotet werden.

Kleines Restrisiko bleibt

Dabei bestehe ein gewisses Risiko, dass die politischen Entscheider auf Seiten der Europäischen Union wieder etwas härter aufträten. Denn ihr Entgegenkommen der vergangenen Monate beruhte wohl auf der Hoffnung, dass sich Großbritannien doch noch für einen Verbleib entscheide. Damit könnte die Gefahr eines "No-Deal-Brexits" nach Einschätzung von Dowding auch wieder steigen.

Allerdings erlaube die komfortable Parlamentsmehrheit Johnsons nun größere Freiheiten bei den Verhandlungen als es bei einer knappen Mehrheit der Fall gewesen wäre.

Was die wirtschaftlichen Auswirkungen anbelangt, erwartet BlueBay eine anhaltende fiskalische Lockerung. Dagegen gehen sie nicht davon aus, dass die Bank of England nun die Zinsen senken wird. Die britischen Staatsanleihen sollten weiterhin hinter anderen globalen Rentenmärkten zurückbleiben.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/flf

(END) Dow Jones Newswires

December 13, 2019 07:31 ET (12:31 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.