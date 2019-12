"Die rote Wand" - so hieß der Gürtel von Laboursitzen in der ehemaligen Industrie- und Bergarbeiterregion in Zentral- und Nordengland. Egal, wie schlecht die Labour-Partei bei Wahlen landesweit abschnitt, diese Region war immer eine sichere Bank für die Linken. Bis jetzt. Die Arbeiterpartei verlor dort reihenweise Sitze an die Konservativen. Sie schickt nach dem landesweiten Verlust von fast einem Viertel ihrer Mandate so wenig Abgeordnete wie seit 1935 nicht mehr ins Unterhaus: 203.

In der Wahlnacht bekam die Rote Wand auf den Ergebnistafeln der Fernsehsender immer mehr blaue Tupfer - die Farbe der Konservativen. "Das Band zwischen Labour und seiner traditionellen Basis in der Arbeiterklasse ist schwer strapaziert", schrieb der Sender BBC in einer Analyse. Die Region hat sich seit dem Niedergang des Bergbaus und der Industrie in den 1970er und 1980er Jahren nie erholt und gehört bis heute zu den trostlosesten Regionen des Landes.

Unter den Labour-Verlusten ist zum Beispiel Bolsover in Derbyshire, wo der frühere Bergarbeiter Dennis Skinner ("Das Biest von Bolsover") nach fast 50 Jahren als Abgeordneter von einem Konservativen geschlagen wurde. Im Wahlkreis Don Valley in South Yorshire wurde erstmals seit 1922 ein Konservativer gewählt. Verliererin war Caroline Flint, die für Labour in der ersten Reihe auf den Oppositionsbänken saß. Der Wahlkreis Bishop Auckland schickt erstmals in seiner 134-jährigen Geschichte einen Konservativen ins Unterhaus.

"Die Labour-Partei wird nicht gewinnen, wenn sie keinen Chef hat, der das Vertrauen der Öffentlichkeit genießt", sagte die dort abgewählte Abgeordnete Helen Goodman Reportern nach Angaben des "Guardian". Der linke Labour-Chef Jeremy Corbyn (70) kündigte zwar seinen Rückzug von der Parteispitze nach einer Übergangsphase an, nannte aber keinen konkreten Zeitpunkt.

Die geografischen Unterschiede waren markant: Die Konservativen legten nach einer BBC-Analyse vor allem im Norden Englands und in den Midlands stark zu, um teils mehr als vier Prozentpunkte. Abgesehen von Schottland verloren sie praktisch nur in London und im Südosten leicht. Labour verlor überall, am meisten aber im Nordosten, wo ihre Zustimmung um fast 13 Prozent einbrach. In London und im Südwesten verloren sie am wenigsten: um die sechs Prozent.

In Schottland, dessen Einwohner sich im Referendum über den EU-Austritt für einen Verbleib ausgesprochen hatten, verbuchten sowohl Labour als auch die Konservativen starke Verluste. 13 der 59 Wahlkreise wechselten zur Schottischen Nationalpartei (SNP), sechs von Labour und sieben von den Konservativen. Die SNP will nun erneut über eine Unabhängigkeit abstimmen lassen will./oe/DP/eas

