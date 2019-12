Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv 2019 war für die Aktienmärkte ein bewegtes Jahr. Wie dürfte sich das kommende Jahr entwickeln - Aktien oder Anleihen, wie stehen die Vorzeichen für 2020? Was dürften Politik und Geldpolitik im neuen Jahr an den Märkten auslösen? Darüber redet Anleihen-Experte Arthur Brunner von der ICF Bank im Interview mit Moderatorin Viola Grebe. Warum es seiner Einschätzung nach im neuen Jahr schwieriger an den Märkten werden dürfte, erfahren Sie in der vollständigen Sendung .