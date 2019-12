Zwei Wochen nach seiner Niederlage im Wettkampf um den SPD-Vorsitz hat Vizekanzler Olaf Scholz erneut Rücktrittsgerüchte zurückgewiesen. Auf die Frage: "Sind Sie noch der Richtige im Amt?" antwortete der Finanzminister am Freitag in Berlin trocken mit "Ja!". Die Bürger und viele andere seien mit der Finanzpolitik sehr zufrieden. "Wir haben hohe Investitionen und solide Haushalte, das spricht dafür", sagte Scholz.

Der Beschluss des SPD-Parteitags zu Schuldenbremse und schwarzer Null stimme mit dem überein, was er in den vergangenen Jahren gemacht habe, betonte Scholz. Der Parteitag hatte beschlossen, die schwarze Null dürfe wichtigen Investitionen nicht im Weg stehen. Scholz wies auf die Rekordinvestitionen im Bundeshaushalt hin. Ohne die expansive deutsche Fiskalpolitik würde die Konjunktur schlechter laufen, sagte er. Deutschland müsse die soliden Finanzen nutzen, um in einer Krise gegenzuhalten und habe die Kraft, notfalls das Ruder rumzureißen./tam/DP/jha

