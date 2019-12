Mainz (ots) - Urbanisierung ist heute ein viel diskutiertes Thema. Je mehr Städte wachsen, je mehr Menschen auf dichtem Raum zusammenleben, umso wichtiger sind Regeln und Gesetze, die ein friedliches Miteinander sicherstellen. Das erkannten allerdings auch schon die Städter des Mittelalters, und insbesondere Magdeburg erwies sich in der Entwicklung eines Stadtrechts als außerordentlich fortschrittlich. In der virtuellen Ausstellung "Faszination Stadt", einer neuen Ausgabe der "Digitalen Kunsthalle", widmet sich ZDFkultur den Anfängen des rechtlich geregelten urbanen Lebens in Mittel- und Osteuropa: https://digitalekunsthalle.zdf.de. Konzipiert wurde die Ausstellung gemeinsam mit dem Kulturhistorischen Museum Magdeburg.Der Begriff Magdeburger Recht steht zunächst einmal für das mündlich überlieferte Recht der Stadt Magdeburg, das sich aus den Rechtsgewohnheiten der Kaufleute, den von Landes- und Stadtherren verliehenen Privilegien und den von seinen Bürgern eigenständig beschlossenen Regelungen zusammensetzte. Das Magdeburger Recht war kein konkretes Gesetzeswerk, sondern vielmehr eine im Einzelfall variable Sammlung von Normen und Rechtsvorstellungen, die den Bürgern der Stadt ein Leben in Freiheit und Selbstbestimmung im Sinne einer kommunalen Selbstverwaltung ermöglichte. Aufgrund seines innovativen Charakters erreichte das Magdeburger Recht bald eine große zeitliche und räumliche Ausbreitung. Auf die mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Rechtsordnungen Mittel- und Osteuropas - von Leipzig bis Kiew, von Vilnius bis Herrmannstadt - nahm es entscheidenden Einfluss, und in manchen Regionen hatte es bis ins 19. Jahrhundert Geltung.Die "Digitale Kunsthalle" von ZDFkultur präsentiert ein breites Spektrum an Objekten, die anschaulich und spannend von der Geschichte des Magdeburger Rechts und seiner internationalen Ausstrahlung erzählen: Zu sehen sind unter anderem die monumentale Skulptur des Magdeburger Reiters sowie eine Ausgabe des Sachsenspiegels, in dem die Regeln des Zusammenlebens verbrieft sind.Die "Digitale Kunsthalle" ist Teil des digitalen Kulturraums ZDFkultur, mit dem das ZDF das Verständnis für Kunst und Kultur fördert und selbst als Kulturproduzent tätig wird.Ansprechpartnerinnen:Dr. Britta Schröder, schroeder.b@zdf.de, Katharina Rudolph,rudolph.k@zdf.de;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/zdfkulturZDFkultur in der ZDFmediathek: https://zdfkultur.deZDFkultur bei Facebook: https://facebook.com/ZDFkulturhttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4468619