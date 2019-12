Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die Haushalte von Bund und Länder befinden sich weiter in einer soliden Verfassung und werden bis 2023 einen gesamtstaatlichen Überschuss erwirtschaften. Das sagte der Stabilitätsrat von Bund und Ländern am Freitag nach seiner Sitzung in Berlin voraus. "Der Stabilitätsrat sieht die solide staatliche Finanzlage als gewahrt", hieß es in einer Pressemitteilung. Die gesamtstaatliche Defizitobergrenze nach europäischen Vorgaben würde bei deutlich steigenden Investitionen mit Abstand eingehalten werden.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz sagte nach seinem Treffen mit den Finanzministern der Länder, es sei eine gute Nachricht, dass Bund und Länder "ihre Hausaufgaben gemacht haben". "Wir haben solide Staatsfinanzen", so Scholz. Die deutsche Staatsschuldenquote werde weiter fallen und Ende dieses oder zu Beginn des nächsten Jahres die Maastricht-Quote von 60 Prozent des Bruttoinlandprodukts (BIP) unterschreiten.

"Das wird uns ja noch einmal die Kraft geben und die Stabilität, die wir brauchen, falls wir entgegen den Prognosen...noch mal in eine schwierige wirtschaftliche Phase geraten", so Scholz. Allerdings habe man gehört, so Scholz, dass das wirtschaftliche Wachstum anziehen werde.

Scholz betonte zudem, dass er sich trotz seiner Niederlage um den Parteivorsitz der SPD noch immer als richtige Person für das Amt des Finanzministers sieht. Viele im Land seien der Meinung, dass es mit der Finanzpolitik in Deutschland gut laufe.

Der Stabilitätsrat sieht Deutschland die europäische Obergrenze für das gesamtstaatliche strukturelle Finanzierungsdefizit in Höhe von 0,5 Prozent des BIP mit Abstand eingehalten. 2019 werde der Gesamtstaat einen strukturellen Überschuss von rund 1,25 Prozent des BIP erwirtschaften. Dieser dürfte dann aber in den Jahren 2020 bis 2023 vor allem als Folge der Maßnahmen des Koalitionsvertrages "deutlich niedriger ausfallen". Hier machten sich unter anderem die zusätzlichen Investitionen bemerkbar.

Insgesamt gebe es keine Hinweise auf eine drohende Haushaltsnotlage beim Bund und bei den Ländern - mit Ausnahme Bremens und des Saarlands. Der Stabilitätsrat riet beiden Ländern, dass sie angesichts der schwächeren Wirtschaft und rückläufiger Entlastungswirkungen der Konsolidierungsmaßnahmen und absehbaren zusätzlichen Haushaltsbelastungen ihre Sanierungsanstrengungen forstsetzen sollten.

Der unabhängige Beirat des Gremiums teilt diese Einschätzung und bescheinigt "eine expansive Ausgabenpolitik. Er halte "angesichts der konjunkturellen Normallage ein Konjunkturprogramm nicht für notwendig", heißt es in der Pressemitteilung des Stabilitätsrats.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/bam

(END) Dow Jones Newswires

December 13, 2019 09:02 ET (14:02 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.