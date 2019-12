Die britischen Wähler haben am 12. Dezember 2019 ein eindeutiges Votum abgegeben: Boris Johnsons Konservative Partei (Tories) hat eine satte, überwältigte Mehrheit von 363 Sitzen von insgesamt 650 Sitzen im neuen Parlament erhalten (ein Plus von 66 Sitzen gegenüber der letzten Wahl). Labour erzielte hingegen nur 203 Stimmen und fuhr damit das schlechteste Ergebnis seit den 1930er Jahren ein. Zu linksradikal, zu ruinös mutete wohl das Wahlprogramm von Labour-Chef Jeremy Corbyn an, und vor allem war ... (Dr. Thorsten Polleit)

