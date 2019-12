Stuttgart (ots) - Der Durchbruch, den die Spitzen der EU nach der Gipfelnacht bejubeln, ist das nicht: Es konnten sich nicht alle Mitgliedstaaten auf das Ziel einigen, Europa bis zum Jahr 2050 klimaneutral zu machen. Wenn das so bleibt, droht der grüne Deal von Ursula von der Leyen an den Finanzen zu scheitern. Schon jetzt hat ihre Mission einen massiven Dämpfer erlitten. Auch der neue EU-Ratspräsident Charles Michel hat sich blamiert. Gleich beim ersten Gipfel war er mit seinem Latein am Ende.



