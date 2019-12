Die Hoffnung der Ozeane ruht auf einem Social-Startup, das sich bisher über Fundraising finanziert hat. Jetzt gibt es Produkte zu kaufen. Irgendwie aber auch nicht. The Ocean Cleanup, das Startup, das die Weltmeere vom Plastik befreien will, ist dabei, seine ersten Produkte mit einer Crowdfunding-Kampagne zu vermarkten. Hergestellt werden die einzigartigen Produkte aus dem Plastik, das das Startup zuvor mühsam mit selbstentwickelter Technologie in Massen aus dem Ozean gefischt hat. Dass in diesem Artikel bisher nur kategorisch von Produkten zu lesen ist und...

Den vollständigen Artikel lesen ...