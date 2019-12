Fast 90 Prozent der in Österreich erhältlichen Investmentfonds in fossile Energien, berichtet der WWF mit Verweis auf die Vergleichsplattform Cleaninvest. "Von den derzeit 3.294 überprüften Fonds mit einem Volumen von 190 Milliarden Euro tätigen 2.934 noch Investitionen in fossile Energieträger. Das ist ein verheerendes Zeugnis für die Branche", so die Umwelt- und Tierschützer.(Schluss) stf

