Deutschland steht wegen seiner chronischen Handelsbilanzüberschüsse unter internationalem Druck. Eine noch unveröffentlichte Studie geht der Frage nach, was derartige Überschüsse senken kann - und was nicht.

Es ist eine Zahl von hoher Brisanz. Auf 229 Milliarden Euro belief sich Deutschlands Exportüberschuss laut Statistischem Bundesamt im vorigen Jahr. Seht her, sagen die einen, so gefragt sind deutsche Qualitätsprodukte in der Welt! Für die anderen ist der weltweit höchste Saldo von Ein- und Ausfuhren der Beleg, dass unser Wohlstand wie in keinem anderen Land am Tropf der Exportindustrie hängt.

Keine Frage der Perspektive ist hingegen, dass dieser Umstand international auf Widerstand stößt - und das nicht erst seit Donald Trump Präsident der Vereinigten Staaten ist. "Die anhaltend hohen Leistungsbilanzüberschüsse Deutschlands", notieren die fünf Wirtschaftsweisen im Tonfall größtmöglicher Neutralität im aktuellen Jahresgutachten, "haben international immer wieder Kritik hervorgerufen".

Was aber ist zu tun, um die Handelsbilanz besser auszubalancieren? Dieser Frage sind jetzt die Ökonomen Ansgar Belke, Steffen Elstner und Svetlana Rujin in einer noch unveröffentlichten Studie des RWI Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung nachgegangen ("Growth Prospects and the Trade Balance in Advanced Economies", Ruhr Economic Papers 827).

Mitautor Belke, Professor für Makroökonomik, sagt: "Häufig lautet die Forderung, Deutschland müsse die öffentlichen Investitionen ausweiten, um diesen Überschuss abzubauen". Dieser Ansatz aber greife zu kurz. Grund: Ein Konjunkturprogramm kurbelt die heimische Nachfrage allenfalls temporär an und verpufft anschließend. Die Wirkung staatlicher Ausgaben versiegt nach wenigen Jahren.Die Autoren nehmen stattdessen eine andere volkswirtschaftliche Größe in den Blick: das Wachstumspotenzial. Internationaler Währungsfonds und Europäische Kommission fordern ...

