GoldIn der abgelaufenen Handelswoche kam endlich wieder mehr Bewegung in die Edelmetallmärkte. Der Goldpreis reagierte zwar preislich noch nicht sehr stark, allerdings bereitet er sich offensichtlich auf einen Ausbruch aus seiner Konsolidierung vor. Dazu trug zum einen der Dollar bei, der im Wochenverlauf von 1,1060 um 0,58 % auf 1,1118 Dollar gegen den Euro abwertete, am Freitag jedoch schon Kurse von 1,12 Dollar erreichte. Das Hin und Her in Bezug auf das Handelsabkommen zwischen den USA und China bestimmte weiter das Sentiment. Gold legte im Wochenvergleich um 15,64 Dollar bzw. 1,1 % zu. Die zu der aktuellen Musterlage besser als der erwähnte kleine Doppelboden ist inzwischen wie bei Silber auch die eines Konsolidierungskeils, der sich zuspitzt und bis Mitte Januar eine Entscheidung über die weitere mittelfristige Richtung verspricht. Das 38,2 %-Fibonacci-Retracement bietet weiter eine strukturelle Unterstützung. Gleiches gilt auch für die CoT-Daten vom 10.12.2019. Diese zeigen, dass die Commercials ihre Short-Position in Gold (nur Futures, keine Optionen!) reduziert haben. Diese ging um 6 % auf 302.283 Kontrakte zurück. In der Gesamtbewertung hat sich die Lage gebessert, was fehlt, ist der entscheidende Impuls für die eine oder andere Richtung!

