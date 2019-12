Nach der britischen Parlamentswahl und dem Teilabkommen im Handelsstreit könnte die kommende Woche neue Impulse für die Aktienmärkte bringen.

Kurz vor dem Wochenende haben der britische Premierminister Boris Johnson und US-Präsident Donald Trump weltweit zunächst für deutliche Kursgewinne an den Aktienmärkten gesorgt. Die Anleger setzten darauf, dass Johnson nach der Parlamentswahl in Großbritannien mit einer deutlichen Mehrheit regieren kann. Zudem begrüßten sie, dass sich die USA mit China auf ein Teilabkommen in dem schon Jahre währenden Handelsstreit geeinigt haben.

Doch am Freitagabend bröckelten die Gewinne bereits wieder. Marktexperten warnten vor zu großer Euphorie, denn der Teufel bei den Erfolgen von Johnson und Trump steckt im Detail, und die kommenden Monate könnten weiter von Unsicherheit geprägt sein. Trotzdem könnte es noch eine Jahresendrally geben.

Der US-Präsident hatte Anleger schon am Donnerstagnachmittag in Begeisterung versetzt. Über den Kurznachrichtendienst Twitter verkündete er, dass die USA einem großen Deal mit China sehr nahe seien. Sowohl der amerikanische Leitindex Dow Jones als auch das deutsche Pendant, der Dax, legten daraufhin deutlich zu. Die gute Laune bei den deutschen Anlegern wurde am Freitagmorgen noch durch das Wahlergebnis aus Großbritannien verstärkt.

"Damit ist die Gefahr eines harten Brexits weiter gesunken", kommentierte etwa Frank Schallenberger, Analyst der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW). Der Dax erreichte zwischenzeitlich ein neues Jahreshoch bei 13.432 Punkten. Doch als am Freitagnachmittag die Details zu Trumps Deal bekannt wurden, gaben beide Indizes wieder Gewinne ab. Der Dax ging schließlich noch mit einem Plus von 0,5 Prozent bei 13.282 Punkten aus dem Handel.

Der Dow Jones blieb faktisch unverändert und schloss bei 28.135 Punkten. Der britische Leitindex FTSE 100 konnte dagegen bis Handelsschluss ein Plus von 1,1 Prozent auf 7.553 Punkte halten.

Teilabkommen zwischen USA und China

Der Grund für die teils nachgebenden Kurse: Manchen Anlegern könnte das Teilabkommen zwischen den USA und China nicht umfangreich genug gewesen sein. Eine für Sonntag geplante Anhebung der US-Zölle auf chinesische Waren ist nun zwar abgesagt, doch große Streitthemen wie die massiven Subventionen für Chinas Staatsunternehmen und die Diskriminierung ausländischer Investoren wurden in den Verhandlungen zunächst ausgeschlossen. Sie sollen nun in einer zweiten Phase verhandelt werden.

Eine andere Erklärung könnte sein, dass manche Anleger vor dem Wochenende Gewinne mitnehmen wollten und die Kurse deshalb nachgaben. So kommentierte etwa Marktanalyst Milan Cutkovic vom Devisenhändler Axitrader: "Drei Mal grünes Licht für die Börse." Mit dem Teilabkommen habe Trump den Anlegern ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk bereitet.

